Наталія Могилевська стане однією з тренерів "Ліги сміху"

Популярна українська виконавиця Наталія Могилевська з'явиться на телеекранах в новому амплуа. Зірка інтригує прихильників не лише особистим життям, а й творчим розвитком у різних сферах шоу-бізнесу.

Артистка Наталія Могилевська вкотре привертає увагу до своєї особистості. Нещодавно вона дала інтерв'ю для програми "Світське життя" на телеканалі "1+1", в якому зізналася, ким працює її бойфренд. А тепер на сторінці в інстаграмі опублікувала допис, де розповіла про нову роль, в якій її зовсім скоро зможуть побачити глядачі.

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Наталія поділилася радісною новиною щодо участі в новому для себе проєкті. Вона приєднається до числа тренерів у новому сезоні шоу "Ліга сміху".

Я щаслива стати тренером двох прекрасних команд в проєкті "Ліга сміху"! Ми всі стали занадто серйозними, нам не вистачає легкості, радості і самоіронії. Привітайте мене і побажайте нам успіху,

– написала в публікації Могилевська.

Нагадаємо, восени 2019 року Наталія Могилевська презентувала кліп на пісню "Покохала", яку присвятила своєму загадковому чоловікові. А спеціально до Дня закоханих співачка готує нове аранжування відомої композиції – повільне та сексуальне.

Наталія Могилевська – Покохала: дивитись відео онлайн