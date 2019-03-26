Наталія Могилевська вирішила тимчасово переїхати з Києва: співачка назвала причину

Українська співачка Наталія Могилевська поділилась із прихильниками несподіваною новиною: зірка тимчасово змінить своє місце проживання. За словами артистки, вона найближчим часом покине Київ та переїде до Харкова.

Попри чималу кількість творчих проектів 43-річна Наталія Могилевська знаходить час на спілкування зі своїми прихильниками в Instagram. Артистка ділиться у мережі свіжими новинами та запланованими заходами.

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Днями Наталія Могилевська здивувала підписників блогу несподіваним зізнанням. За словами співачки, вона тимчасово буде жити у Харкові, адже саме в цьому місті заплановані її нові проекти, зокрема, участь у "Слобожанській Лізі сміху".

Я вирішила переїхати до Харкова на деякий час. Через непереборне тяжіння. Вранці я буду з дітьми в філії моєї дитячої талант-школи, яка щойно відкрилася на Полтавському шляху, а вечорами – на Слобожанській Лізі Сміху. Вчора я провела приголомшливий вечір, і в мене тепер є дві "мої" команди. Повірте, мені самій цікаво, що з цього вийде,

– поділилась Наталія Могилевська.

До несподіваного допису співачка додала фото зі зйомок "Слобожанської Ліги сміху". Перед прихильниками вона постала у чорному вбранні та ефектному піджаку. На знімках Наталія Могилевська не приховувала свого щастя від участі у проекті.