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Наталія Могилевська збентежила зміною іміджу: нова зачіска співачки

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Наталія Могилевська / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Популярна українська виконавиця, народна артистка України Наталія Могилевська вкотре вражає прихильників. Жінка поділилася світлинами, на яких вона позує з новою зачіскою.

Зірки часто вдаються до експериментів із зовнішністю і Наталія Могилевська не є винятком. Днями знаменитість розповідала про стоматологічну операцію, яку їй довелося пережити, а тепер на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала фотографії, на яких продемонструвала зміну іміджу.

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44-річна Наталія позує в перуці з об'ємними афро-кучерями та великим червоним бантом. На обличчі зірки легенький макіяж, з акцентом на блискучих тінях.

Очевидно, такий образ Могилевська приміряла для знімань програми "Ліга сміху", в новому сезоні якої вона стала тренером.

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Наталія Могилевська Краса
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