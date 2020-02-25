Наталія Могилевська збентежила зміною іміджу: нова зачіска співачки

Популярна українська виконавиця, народна артистка України Наталія Могилевська вкотре вражає прихильників. Жінка поділилася світлинами, на яких вона позує з новою зачіскою.

Зірки часто вдаються до експериментів із зовнішністю і Наталія Могилевська не є винятком. Днями знаменитість розповідала про стоматологічну операцію, яку їй довелося пережити, а тепер на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала фотографії, на яких продемонструвала зміну іміджу.

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44-річна Наталія позує в перуці з об'ємними афро-кучерями та великим червоним бантом. На обличчі зірки легенький макіяж, з акцентом на блискучих тінях.

Очевидно, такий образ Могилевська приміряла для знімань програми "Ліга сміху", в новому сезоні якої вона стала тренером.