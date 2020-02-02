Наталія Могилевська зізналась, ким працює її бойфренд

Українська співачка Наталія Могилевська привернула чималу увагу журналістів своїм особистим життям. Зірка випустила пісню "Покохала" і зізналась, що має нові стосунки. Однак знайомити громадськість зі своїм обранцем Наталія Могилевська не поспішає.

В інтерв'ю "Світському життю" артистка все ж порушила своє мовчання та відкрила кілька секретів про свого коханого. Наталія Могилевська розповіла, що чоловік живе за кордоном, де працює вчителем. Хто ж саме підкорив серце співачки – наразі невідомо.

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У нього там усе життя. Він викладач, він працює ще. А в мене – тут, тому що моє життя пов’язане з Україною. Як ми будемо це вирішувати, не знаю,

– розповіла Наталія Могилевська.

Та, ймовірно, День закоханих пара проведе разом. Наталія Могилевська поділилась, що готує для бойфренда і своїх прихильників особливий сюрприз – повільну та сексуальну версію пісні "Покохала".

Дивіться інтерв'ю Наталії Могилевської для "Світського життя":

Наталія Могилевська – одна з небагатьох українських артисток, яка не розголошує деталей свого приватного життя. Артистка розповіла, що має новий роман, однак не публікує спільні фото з чоловіком та не здійснює публічні виходи з ним. В одному з коментарів Могилевська пояснила, що обов'язково познайомить всіх зі своїм коханим, коли буде впевнена у стабільності та міцності своїх стосунків.

Я закохана. Мені нема чого поки сказати. По-перше, щастя любить тишу. По-друге, стосунки мають визріти. Коли ми тільки знайомимося, нам багато чого здається, але життя потім ставить все по своїх місцях. Тому, я б почекала,

– зізналась Наталія Могилевська.

Водночас артистка презентувала у листопаді 2019 року пісню "Покохала", яку присвятила таємничому бойфренду.