Наталія Могилевська зізналася про романтичні почуття у новій пісні "Покохала"

Відома українська співачка та народна артистка України Наталія Могилевська випустила довгоочікуваний хіт. "Покохала" – саме таку назву отримав трек, який вже встигли оцінити фанати її творчості.

Наталія Могилевська потішила своїх прихильників новою прем’єрою. На YouTube-каналі співачки з’явився кліп та трек, на який її фанати чекали вже давно.

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Нова пісня в альбомі отримала назву "Покохала", тому шанувальники Наталії Могилевської одразу запідозрили її у таємному романі. Адже ще в травні артистка дала відверте інтерв'ю, у якому зізналася, чому досі не створила сім'ю і як шукає ймовірну причину, чому досі одинока.

Однак з того часу пройшло близько півроку і, схоже, особисте життя Наталії Могилевської кардинально змінилася. Проте сама співачка прем'єру з інтригуючим змістом та назвою не коментує.

Я не буду коментувати цю прем'єру, дорогі мої. Вона говорить сама за себе,

– сказала артистка у коментарі ТСН.

Слухати нову пісню Наталії Могилевської "Покохала":