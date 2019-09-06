Наталія Могилевська з'явиться у шоу "Танці з зірками 2019": деталі

Організатори розважального шоу "Танці з зірками 2019" посилено готуються до нового випуску. За традицією, в переддень проєкту вони оголосили ім'я ведучого балкону. Нею стала співачка Наталія Могилевська.

Ще перед прем'єрою представники "Танці з зірками 2019" оголосили, що шоу упродовж всього сезону буде вести незмінний його ведучий Юрій Горбунов. Компанію знаменитості складе Тіна Кароль, яка оголошуватиме виступи учасників. А от ведучі балкону щотижня змінюватимуться.

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Наразі стало відомо, що у 3 випуску проєкту зустрічати зіркові пари після виступу буде Наталія Могилевська. Для неї участь у шоу не буде дебютною. У першому оновленому сезоні "Танців з зірками" вона з Ігорем Кузьменком здобула перемогу, а у 2018 році стала ведучою балкону. Тоді Наталія Могилевська прийшла на прямий ефір з кубком, який давала потримати кожному з учасників.

Чи співачка знов прийде із трофеєм, наразі невідомо. Глядачі зможуть це побачити вже 8 вересня та насолодитись ефектними постановками під українські пісні.

Що відомо про шоу "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. Вперше проект "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.



Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.