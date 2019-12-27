Наталка Карпа народила дочку: з'явилися перші фото

Ввечері, 26 грудня, українська співачка Наталка Карпа народила первістка. Знаменитість поділилася першими світлинами новонародженої дівчинки.

Про те, що Наталка Карпа стала мамою, повідомив її чоловік Євген Терехов в інстаграмі. Чоловік співачки розмістив знімок з ніжками новонародженої дочки і доповнив його зворушливим дописом.

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Наталка також вирішила поділитися із шанувальниками новими фото, а також розкрити деякі подробиці стосовно пологів. Наразі ім'я дівчинки залишається у таємниці, але відомо, що обиратиме його зіркова мама.

Привіт, донечко! Наше золотко, наше сонечко! Нарешті, ми зустрілись. 26.12.2019 р. О 23.49 Вага 4 кг, зріст 57 см, справжня українська красуня!

– підписала чуттєві чорно-білі знімки новоспечена мама.

Карпа зізналася, що емоції її переповнюють і пообіцяла згодом розповісти більше деталей.



Наталка Карпа народила дівчинку 26 грудня / Instagram / @natalkakarpa



Наталка Карпа народила дівчинку 26 грудня / Instagram / @natalkakarpa



Наталка Карпа народила дівчинку 26 грудня / Instagram / @natalkakarpa