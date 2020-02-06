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Наталка Карпа охрестила доньку: перші фото з хрещеними батьками

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Наталка Карпа / Instagram / @natalkakarpa

Українська співачка Наталка Карпа та її чоловік Євген Терехов 27 грудня 2019 року стали батьками спільної донечки Злати. Сьогодні ж, 6 лютого, подружжя зібралось охрестити доньку в одному з київських храмів.

Першими кадрами з обряду хрещення Наталка Карпа опублікувала у своїх інстаграм-сторіс. Cпівачка залишила декілька фотографій та відеороликів з Патріаршого Собору Воскресіння Христового УГКЦ, що на Лівобережжі у Києві. 

До теми: Наталка Карпа народила дочку: з'явилися перші фото

Хрещення доньки Наталії Карпи і Євгена Терехова у Києві / Instagram-Stories / @natalkakarpa

Наразі із чотирьох хрещених, яких подружжя Наталки та Євгена вирішило обрати для своєї донечки Злати, можна впізнати лише Тараса Тополю – лідера українського гурту "Антитіла". На церемонії хрещення також присутні і зіркові друзі Карпи і Терехова – Соломія Вітвіцька, Світлана Тарабарова та інші. 


Зіркові друзі Наталки Карпи на хрестинах Злати / Instagram-Stories / @natalkakarpa

Також відомо, що сестра Наталки Карпи Юлія не могла бути присутньою на церемонії хрещення, втім передавала племінниці і її батькам найтепліші привітання.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорога сестричко @natalkakarpa та @jacki_boy89 у Вас сьогодні особливий день! День хрещення Златусі Мені дуже шкода що ми сьогодні невзмозі бути поруч, але серцем і душею Наша сім‘я Рипновських ( @rypnovskyy @sergioandsasha )з Вами️Ми хочемо від щирого серця побажати Златі міцного здоровячка та доброї долі В народі кажуть, що хрестини – Це день народження нової Божої дитини, В цей день у небі ангели радіють, Дитину звеселяють та леліють! Бере дитину Матір Божа під опіку, Та Божа ласка буде з нею аж до віку! Нехай маля батькам зростає на потіху, Щоб вдома була радість й море сміху! P.s любимо Вас️ #rypnovska #хрещення #київ #львів

Допис, поширений RYPNOVSKA (@juliakarpa)

 

Інші фото з церемонії хрещення доньки Наталки Карпи:


Фото: Instagram-Stories / @natalkakarpa

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами Зіркові діти
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