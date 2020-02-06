Наталка Карпа охрестила доньку: перші фото з хрещеними батьками

Українська співачка Наталка Карпа та її чоловік Євген Терехов 27 грудня 2019 року стали батьками спільної донечки Злати. Сьогодні ж, 6 лютого, подружжя зібралось охрестити доньку в одному з київських храмів.

Першими кадрами з обряду хрещення Наталка Карпа опублікувала у своїх інстаграм-сторіс. Cпівачка залишила декілька фотографій та відеороликів з Патріаршого Собору Воскресіння Христового УГКЦ, що на Лівобережжі у Києві.

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Хрещення доньки Наталії Карпи і Євгена Терехова у Києві / Instagram-Stories / @natalkakarpa

Наразі із чотирьох хрещених, яких подружжя Наталки та Євгена вирішило обрати для своєї донечки Злати, можна впізнати лише Тараса Тополю – лідера українського гурту "Антитіла". На церемонії хрещення також присутні і зіркові друзі Карпи і Терехова – Соломія Вітвіцька, Світлана Тарабарова та інші.



Зіркові друзі Наталки Карпи на хрестинах Злати / Instagram-Stories / @natalkakarpa

Також відомо, що сестра Наталки Карпи Юлія не могла бути присутньою на церемонії хрещення, втім передавала племінниці і її батькам найтепліші привітання.

Інші фото з церемонії хрещення доньки Наталки Карпи:



Фото: Instagram-Stories / @natalkakarpa​