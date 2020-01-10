Наталка Карпа поділилася кадрами першої прогулянки з донькою Златою

38-річна українська співачка напередодні Нового року вперше стала мамою. Наталка Карпа з радістю ділилася зворушливими кадрами своєї доньки з пологового будинку. 2020 рік крихітка зустріла вже вдома, проте першу прогулянку з зірковою матусею здійснила лише сьогодні.

Пологи артистки відбулись 26 грудня у столичній клініці. На офіційній інстаграм-сторінці новоспечена матуся розмістила чуттєве фото з чоловіком і донечкою, сповістивши громадськість про поповнення в родині. 31 грудня Наталку Карпу виписали з пологового будинку, де її привітали зіркові колеги.

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Молода матуся з радістю ділилася зворушливими кадрами своєї доньки, яку назвала Злата. Дівчинка при народженні мала вагу 4 кілограми і ріст 57 сантиметрів. Зараз Наталка Карпа разом з чоловіком Євгеном Тереховим насолоджується першими тижнями батьківства.

Першу прогулянку донечки українська співачка теж вирішила зробити публічно, як і її появу на світ. Так, для зимового відпочинку артистка обрала теплий та зручний образ. Вона одягла кросівки, спортивні штани та довге пальто смараглового кольору. У морозний день молода матуся не забула про різнобарвний в'язаний шарф та шапку.



Перша прогулянка Наталки Карпи з донькою / Instagram / @natalkakarpa

На світлинах Наталка Карпа постала з чоловіком та донькою Златою в дитячому візочку. Час з родиною популярна виконавиця провела неподалік будинку на дитячому майданчику.

Проте перша прогулянка викликала чимало переживань новоспечених батьків. Співачка, зокрема, хвилювалася про те, щоб одягнути дівчинку відповідно до погоди і вберегти від холодного морозного повітря та протягів.

Перша наша прогулянка... Я, напевно, більше хвилювалась, ніж малеча, яка з перших хвилин почала солодко спати у своєму розкішному першому авто.Ти дивуєшся, адже так вміло управляєш коляскою і тобі це подобається, і мимоволі заспокоюєшся. Попереду чекає багато гарних прогулянок разом з насолодою, Златусею,

– поділилася враженнями Наталка Карпа.



Перша прогулянка Наталки Карпи з донькою / Instagram / @natalkakarpa



Перша прогулянка Наталки Карпи з донькою / Instagram / @natalkakarpa