Наталка Карпа показала рідкісні фото з пологового будинку

26 грудня українська співачка Наталка Карпа народила первістка – дівчинку, яку подружжя назвало Златою. Про те, як пройшли пологи, артистка вирішила поділитися із шанувальниками у соціальних мережах.

На своїй сторінці в інстаграмі Наталка Карпа опублікувала знімки з лікарняного ліжка у пологовій лікарні. Так, від народження малюка співачки вже пройшов один тиждень і артистка радо ділиться подробицями з підписниками.

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Зірка розповіла, що у дівчинки вже було перше купання, а зовсім скоро у них буде перша прогулянка. Наталка зізнається, що вона досі залишається емоційною через щасливу новину у сім'ї.

Минулого четверга... вдома зрозуміла фразу "відійшли води" і поїхала у пологовий, бо перейми набули видимих та больових ознак. Ми дуже чекали на зустріч з нашою крихіткою і хвилювались – як все відбудеться! А зараз маленький карапуз сопить збоку, у своїй люльці, хоча ночі у нас дуже активні і двіжові,

– написала Карпа.



Наталка Карпа / Instagram / @natalkakarpa



Наталка Карпа / Instagram / @natalkakarpa

Що відомо про дитину Наталки Карпи?Вперше про вагітність зірки заговорили 15 серпня. Тоді Наталка Карпа опублікувала відеозвернення, в якому розповіла про свій особливий стан. Артистка пояснила, що материнство для неї головніше, ніж кар'єра, тому вона візьме невелику паузу.



В одному з інтерв'ю Наталка Карпа зізналась, що сама обрала для первістка ім'я. Перед пологами вона домовилась з Євгеном Тереховим: якщо в них буде син, його, на прохання чоловіка, назвали б Едуардом. А вибір, як назвати дівчинку, взяла на себе Карпа. У жовтні 2019 року пара влаштувала вечірку з нагоди поповнення в родині, яку назвали "Малюк паті". Тоді й подружжя оголосило, що чекає на появу дівчинки.