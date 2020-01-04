Наталка Карпа розповіла про смерть близької людини
Українська співачка Наталка Карпа після виписки із пологового будинку повернулась до соціальних мереж. Саме там артистка розповіла про смерть бабусі.
На початку 2020 року у родині Наталки Карпи сталось чимало подій. В останні дні грудні на світ з'явилась її перша дитина, яку щасливі батьки назвали Златою. З новонародженою донькою та чоловіком Наталка Карпа вже повернулась додому. Однак не тільки приємними подіями відзначились перші дні нового року.
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Артистка опублікувала на фейсбук-сторінці щемливий допис, у якому розповіла про смерть своєї бабусі Наталії. Ймовірно, саме на її честь зірка отримала ім'я. З прихильниками Наталка Карпа поділилась болем втрати та спільними знімками з бабусею.
Лети, моя Наталочко, у далі... Знаю, тебе там зустрічатиме дідусь... Нарешті ти побачишся з батьками, яких так часто згадувала. І молю, щоб Господь взяв твою душу до себе! Тепер на небі у нас всіх буде на одного ангела-охоронця більше! Страшенно сумую за тобою! Світла пам’ять тобі, моя бабусю!
– написала Наталка Карпа.
Такий зворушливий допис викликав чимало коментарів від прихильників артистки: десятки людей залишили слова співчуття Наталці Карпі. "Вічна пам’ять! Дочекалася правнучки і відійшла у світ вічний! Співчуваю", – написала одна з користувачок мережі.
Наталка Карпа з чоловіком та бабусею / Facebook / @natalika.karpa
Найближчі родичі Наталки Карпи / Facebook / @natalika.karpa
Наталка Карпа розповіла про смерть бабусі / Facebook / @natalika.karpa
Померла бабуся Наталки Карпи / Facebook / @natalika.karpa