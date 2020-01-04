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Наталка Карпа розповіла про смерть близької людини

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Наталка Карпа розповіла про смерть бабусі / Facebook / @natalika.karpa

Українська співачка Наталка Карпа після виписки із пологового будинку повернулась до соціальних мереж. Саме там артистка розповіла про смерть бабусі.

На початку 2020 року у родині Наталки Карпи сталось чимало подій. В останні дні грудні на світ з'явилась її перша дитина, яку щасливі батьки назвали Златою. З новонародженою донькою та чоловіком Наталка Карпа вже повернулась додому. Однак не тільки приємними подіями відзначились перші дні нового року. 

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Артистка опублікувала на фейсбук-сторінці щемливий допис, у якому розповіла про смерть своєї бабусі Наталії. Ймовірно, саме на її честь зірка отримала ім'я. З прихильниками Наталка Карпа поділилась болем втрати та спільними знімками з бабусею.

Лети, моя Наталочко, у далі... Знаю, тебе там зустрічатиме дідусь... Нарешті ти побачишся з батьками, яких так часто згадувала. І молю, щоб Господь взяв твою душу до себе! Тепер на небі у нас всіх буде на одного ангела-охоронця більше! Страшенно сумую за тобою! Світла пам’ять тобі, моя бабусю! 
– написала Наталка Карпа. 

Такий зворушливий допис викликав чимало коментарів від прихильників артистки: десятки людей залишили слова співчуття Наталці Карпі. "Вічна пам’ять! Дочекалася правнучки і відійшла у світ вічний! Співчуваю", – написала одна з користувачок мережі. 

Наталка Карпа з чоловіком та бабусею
Наталка Карпа з чоловіком та бабусею / Facebook / @natalika.karpa

Найближчі родичі Наталки Карпи
Найближчі родичі Наталки Карпи / Facebook / @natalika.karpa

Наталка Карпа розповіла про смерть бабусі
Наталка Карпа розповіла про смерть бабусі / Facebook / @natalika.karpa

Померла бабуся Наталки Карпи
Померла бабуся Наталки Карпи / Facebook / @natalika.karpa

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Втрати
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