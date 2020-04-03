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Наталка Карпа розповіла, як захищає маленьку доньку від коронавірусу

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Наталка Карпа / Instagram / @natalkakarpa

Відома українська співачка Наталка Карпа три місяці тому народила первістка. Зіркова матуся відповідально ставиться до карантину у спалах пандемії коронавірусу і робить усе для того, щоб захистити донечку.

COVID-19 змусив мільйони людей у різних куточках планети залишитися вдома та дбати про власну безпеку, щоб не захворіти на смертельну недугу. Кожен намагається вберегти себе та своїх рідних від інфікування. Особливо уважно до рекомендацій лікаря та дотримання карантину ставляться батьки. Вони прагнуть зробити все, щоб їхні діти залишалися здоровими. Не є винятком і Наталка Карпа. Зірка розповіла, як турбується про маленьку доньку Злату у нелегкий час. 

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Наталка зізнається, що перш, ніж наблизиться до доньки після приходу з вулиці, вона знімає все з себе при вході в квартиру і йде в душ. Під час карантину не бере Злату з собою, коли йде за покупками, оскільки це може бути небезпечно для її здоров'я та життя. 

Іду в душ, промиваю горло й ніс і лише тоді дозволяю собі наблизитись до дитини. Такі ж суворі вимоги є до усіх членів нашої сім'ї, без виключень! Декілька разів на день дезінфікую усі поверхні в квартирі. Прогулянки обмежуємо перебуванням на балконі,
– розповіла артистка у коментарі ТСН.ua.

Також Карпа зазначила, що зараз дуже важливим є зміцнення імунітету. Для підтримки хорошого самопочуття  тепер її родина приймає вітаміни А, С, D3, E, B12, біотин, кальцій, мідь, магній, залізо та цинк. У раціон додали більше здорової їжі. 

Додамо, станом на ранок 3 квітня в Україні зафіксували 942 випадки зараження коронавірусом, серед яких 23 летальні. Вдалося одужати 13 людям.


Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Зіркові батьки
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