Наталка Карпа танцювала під латиноамериканські хіти перед пологами: відео з Tik Tok

В інтернеті з'явився новий тренд, коли вагітні жінки перед пологами у лікарні танцюють запальним танець. Українська співачка і новоспечена мама Наталка Карпа не стала винятком і показала своє Tik Tok відео.

Короткий ролик Наталка Карпа опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. У підписі до відео зірка зазначила, що саме так вона готувалася до пологів.

Читайте також: Співачка Наталка Карпа вперше стала мамою

На ньому видно, як вагітна співачка у білій об'ємній сукні в пологовому будинку запалює під латиноамериканських хіт DJ Snake, J. Balvin, Tyga – Loco Contigo.

"Наприкінці року вирішила бути в тренді. Звичайно був період , коли було дуже страшно, що чекає, тому розважала себе, як могла!" – додала артистка.

26 грудня українська співачка Наталка Карпа народила первістка. Згодом зірка поділилася першими світлинами новонародженої дівчинки.

"Нарешті, ми зустрілись. 26.12.2019 р. О 23.49. Вага 4 кг, зріст 57 см, справжня українська красуня!" – повідомила Карпа.

Що відомо про дитину Наталки Карпи?Вперше про вагітність зірки заговорили 15 серпня. Тоді Наталка Карпа опублікувала відеозвернення, в якому розповіла про свій особливий стан. Артистка пояснила, що материнство для неї головніше, ніж кар'єра, тому вона візьме невелику паузу.



В одному з інтерв'ю Наталка Карпа зізналась, що сама обрала для первістка ім'я. Перед пологами вона домовилась з Євгеном Тереховим: якщо в них буде син, його, на прохання чоловіка, назвали б Едуардом. А вибір, як назвати дівчинку, взяла на себе Карпа. У жовтні 2019 року пара влаштувала вечірку з нагоди поповнення в родині, яку назвали "Малюк паті". Тоді й подружжя оголосило, що чекає на появу дівчинки.