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Наталка Карпа відверто розповіла про пологи

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Наталка Карпа / Instagram / @natalkakarpa

Відома українська виконавиця Наталка Карпа народила первістка. Донечку батьки назвали Златою. Днями відбулося таїнство хрещення новонародженої доньки, де зіркова матуся розповіла про труднощі, які виникли під час пологів.

Наталка Карпа та Євген Терехов 6 лютого охрестили своє немовля. На цій події були присутні зірки українського шоу-бізнесу, зокрема Тарас Тополя, Світлана Тарабарова, Соломія Вітвіцька та Катерина Осадча. У подружжя виникло бажання поділитися такою знаменною подією в житті, тому вони запросили на хрестини Катю та у програмі "Світське життя" розповіли, як це, бути батьками.

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Наталка на своїй сторінці в інстаграмі зазначила, що хоча хрещення є родинним святом, проте серед ЗМІ є ті, з ким хочеться ділитися щастям та пропагувати сімейні цінності. 

Співачка розповіла Каті Осадчій, що хоча пологи були партнерськими, проблеми все ж таки виникли. Артистці довелося пройти складне випробовування. Вона витримала повністю родову діяльність і кесарів розтин.

Я така свідома матуся, яка хотіла народжувати без кесарева та анестезії. Але, коли ти вже там і бачиш зовсім інші реалії, то думаєш "Та! Що ця епідуралка". А потім у нас був дуже критичний момент – почало падати серцебиття дитинки і ми дуже злякалися. Закінчилося усе кесаревим розтином, але малечу дістали. Вона по шкалі Апгар мала хороші бали. Коли дівчинка заплакала, мені одразу її приклали до грудей, а потім з нею був батько,
– розповіла Наталка.

Злата народилася з вагою 4 кілограми та 57 сантиметрів. Як сказала її мама: "Модельна дівчинка". Також артистка додала, що донька любить вночі не спати. Лягає близько четвертої ранку.

Наталка Карпа зізналася, що їй потрібно схуднути приблизно на 10 кілограмів, проте поки що фізичні навантаження заборонені. Зірка чекає того часу, коли їй можна буде займатися спортом і ходити на масаж.

Інтерв’ю Наталки Карпи для програми "Світське життя": дивитись відео онлайн

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами
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