Наталка Карпа випустила пісню "Долею поцілована", яку присвятила своїй маленькій донечці

Українська співачка Наталка Карпа зараз перебуває на самоізоляції зі своїми рідними, переїхавши з гамірного Києва у сімейний маєток під Львовом. Причиною цьому стала безпеки нещодавно народженої донечки Злати, якій зірка і присвятила нову пісню "Долею поцілована".

Новий хіт вже з'явився на ютуб-каналі артистки та встиг зібрати понад чотири тисячі переглядів, передає 24 канал. Хіт зірка вирішила презентувати 4 травня. У підписі до відео зазначається, що нова пісня стала знаковою у житті Карпи. У лірик-відео щаслива та усміхнена Наталка Карпа позує поміж квітневого білого цвіту у садку.

Цікаво Я не шкодую, що народила так пізно, – Наталка Карпа

Наталка Карпа – Долею поцілована: дивитись відео онлайн

Одна з найпролонгованіших робіт за всю історію моєї кар'єри. Можливо, тому, що припала вона на вагітність та народження донечки, можливо, тому що, як ніколи, хотілось не поспіху, а, навпаки, розтягувати процес... але вже є, як є. Цю пісню без вагань можу назвати "гімном нашому коханню". Думаю, що слова, які ви тут почуєте, знайомі кожному із нас, хто хоча б раз в житті кохав. Тож ловіть мантру шаленого кохання,

– поділилась зірка у своєму інстаграмі.

Авторами пісні "Долею поцілована" стали Олександр Корж та Нана Ковальова, які вже втретє працюють з Наталкою. Також відомо, що пісню артистка записувала ще до появи на світ її донечки – на сьомому місяці вагітності. Втім через кілька місяців після пологів вона досі не втратила актуальності.

"Записували мій вокал, бувши на сьомому місяці вагітності, а доробили трек, коли донечці вже виповнився четвертий місяць. Ще під час перебування в пологовому написала кілька рядків для себе, потім вирішила, що хочу їх додати саме до цієї пісні, проте будуть вони лише у відеоверсії, яка також готується до прем'єри", – додала співачка.

Нагадаємо, що 38-річна Наталка Карпа вперше стала мамою 27 грудня 2019 року. Батьком дитини став її чоловік Євген Терехов. Хрестини доньки відбулись 6 лютого, де хрещеними батьками стали лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя та подруга сім'ї Тетяна Антонян.