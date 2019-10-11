Наталка Карпа влаштувала зіркову вечірку і розсекретила стать майбутньої дитини

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Наталка Карпа
Наталка Карпа / Instagram / @natalkakarpa

Українська співачка Наталка Карпа наслідувала американські традиції передпологових вечірок та влаштувала власну у столиці України. Там вона і дізналась, кого їй очікувати з чоловіком через кілька місяців.

"Baby-shower" або ж "Gender reveal party" – це чудова можливість зустрітись зі своїми друзями та родичами і разом дізнатись, хто народиться у щасливої пари – хлопчик чи дівчинка. Наталка Карпа та її чоловік Євген Терехов влаштували таке ж святкування під назвою "Малюк паті" та дізнались, що у них народиться дівчинка. Вони прокололи велику кульку, з якої посипалось рожеве конфеті, що означає про народження дівчинки.

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Наталка Карпа стане матір'ю дівчинки / Instagram-Stories / @vasiliy_katolic

Пара зраділа новині, а друзі засипали їх подарунками. Серед зіркових гостей на події можна було побачити Катерину Осадчу, Віталія Козловського, Тараса Тополю та Alyosha, Славу Дьоміна та багатьох інших.

 

Сама ж Наталка Карпа на радісну подію одягнула ніжно-рожеву сукню максідовжини від бренду PICO, яка підкреслила її округлий живіт. Образ цієї ж української марки на День Незалежності України одягнула і перша леді – Олена Зеленська.

Наталка Карпа
Наталка Карпа в ніжно-рожевій сукні / Instagram-Stories / @krapelka

Відомо, що для створення святкового образу – макіяжу та зачіски – у Київ спеціально приїжджала її улюблена візажистка.

Наталка Карпа
Святковий образ Наталки Карпи до вечірки "Малюк паті" / Instagram-Stories / @natalkakarpa

38-річна співачка заявила про свою вагітність 15 серпня, опублікувавши відеопояснення про її особливий стан. Згодом Наталка розповіла, що планує піти у декретну відпустку, як тільки завершить свої робочі справи. Коли артистка народить дитину – невідомо.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами Зіркові діти
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