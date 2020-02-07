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Наталка Карпа вперше показала обличчя донечки: зворушливі фото

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Наталка Карпа / Instagram / @natalkakarpa

Популярна українська співачка Наталка Карпа стала мамою. Вчора, 6 лютого, відбулося хрещення її донечки Злати, під час якого зірка вперше показала обличчя первістка.

Наталка Карпа та Євген Терехов охрестили донечку. Серед хрещених батьків є двоє близьких друзів Євгена, подруга артистки Тетяна Антонян та лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Новоспечені батьки показали свою принцесу в авторській рубриці "Первісток в 38" програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

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Зірка зізнається, що лише вчиться бути мамою і їй потрібно дуже багато часу приділяти розумінню того, як правильно поводитися з дитиною: як тримати, перекладати, боротися з коліками, годувати, у що переодягати, гуляти, купати.

На хрещенні маленької Злати зібралися друзі та родичі Наталки Карпи. Серед запрошених гостей були Тарас Тополя та Світлана Тарабарова.

Неймовірна енергетика добра, позитивна! І сьогодні такий день – через вікна потрапляє світло, Злата дуже добре поводилася, навіть не кричала,
– поділилася з журналістами "Ранку з Україною" Світлана Тарабарова.

Донька Наталки Карпи
Чоловік Наталки Карпи та їхня донька Злата / Instagram / @jacki_boy89

Тарас Тополя зазначив, що все було дуже спокійно. Він, як хрещений батько, навіть пританцьовував, щоб похресниці було комфортно. Злата була дуже слухняною на руках у музиканта.

Чоловік Наталки Карпи Євген Терехов для рубрики "Первісток у 38" сказав: "Чим більше буде, як то кажуть, мам і тат у малечі, які будуть опікуватись, тим краще! Це люди, про яких сьогодні ми можемо відверто сказати – вони завжди будуть поряд з нею."

Злата Терехова
Злата та Євген Терехові / Instagram / @jacki_boy89

Чоловік Наталки Карпи та їхня донька Злата
Донька Наталки Карпи та Євгена Терехова / Instagram / @jacki_boy89

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові діти Зіркові мами
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