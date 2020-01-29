Наталка Карпа вперше розповіла про пологи

Популярна українська співачка Наталка Карпа в грудні минулого року вперше стала мамою. Вона народила доньку, яку подружжя назвало Златою. Після пологів, Наталка опублікувала в інстаграмі знімки з лікарняного ліжка, а тепер розповіла подробиці народження первістка.

Знаменитість поділилася своїми емоціями та розповіла, як змінилося її життя після народження дочки. В ексклюзивній рубриці "Первісток у 38" програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" артистка зізналася, що пологи були важкими.

Читайте також: Блейк Лайвлі вперше прокоментувала народження доньки: несподівані деталі материнства

Доньці Наталки Карпи та героя АТО Євгенія Терехова 26 січня виповнився місяць.

Пологи у нас були важкими, непростими, тривали майже 12 годин. Можна сказати, що ми пройшли всі етапи, які можна було пройти. Проте, коли її поклали мені на руки, вона лежала в мене на грудях – я просто стримувала дихання, я затримувала погляд, розглядала її, відчувала, це тепло…. Це просто важко передати словами!

– зізналася Наталка Карпа в ефірі "Ранку з Україною".

Артистка також розповіла, що донька дуже схожа на тата, як зовнішністю, так і характером. Поки що Наталка не показує обличчя Злати, проте може дуже довго про неї розповідати.

Злата Олегівна Терехова – це наш генерал! Тому що вона управляє балом. Це прогулянки, це купання, це годування, це солодкий сон. Вона вже звикла, що має вечірню процедуру купання. Спочатку вона дуже боязко до цього ставилася, а тепер кайфує, їй подобається. Графік Злати дуже схожий на графік нашого татка. Після того, як він повернувся з фронту, не дуже швидко засинає і в цьому Злата копіює його. Все частіше помічаю, що друга, третя, четверта година ночі, а я сиджу, колишу, а в неї очі круглі: "Мамо, розважай мене!",

– поділилася зіркова матуся.