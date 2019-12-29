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Наталка Карпа замилувала ніжними знімками з пологового будинку

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Наталка Карпа показала чарівні фото з пологового / Instagram / @natalkakarpa

Українська співачка Наталка Карпа народила первістка. Зіркова породілля вже встигла опублікувала милі знімки, які зачарували мережу.

Відомо, що 38-річна Наталка Карпа народила дівчинку. Пологи артистки відбулись 26 грудня у столичній клініці, послугами якої вже встигли скористатись Лілія Ребрик, Джамала, Світлана Тарабарова, Валентина Хамайко та інші українські знаменитості. На офіційній інстаграм-сторінці Наталка Карпа розмістила чуттєве фото з чоловіком, який цілує її. На чорно-білому знімку видніється і донечка співачки, яка при народженні мала вагу 4 кілограми і ріст 57 сантиметрів. 

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Вже у дописі зіркова матуся не стримувала свого захвату від народження первістка. Наталка Карпа розповіла, що заповнила документи на свідоцтво, вказавши ім'я дитини. Однак поки розголошувати цю таємницю артистка не стала.

Тепер нас троє! Найкращий подарунок до свят! Вчора заповнили документи на свідоцтво про народження! Наша донечка тепер має своє ім’я! Ще досі не можу прийти до тями! Я мама! Я безмежно щаслива. До сліз, до мурашок... Три доби не можу спати, це такий океан емоцій,
– поділилась зворушена Наталка Карпа. 

Вже на інших знімках співачка показала ніжки і ручки новонародженої дівчинки. Окрім цього, Наталка Карпа зробила фото чоловіка Євгена Терехова з дитиною. 

Що відомо про дитину Наталки Карпи?
Вперше про вагітність зірки заговорили 15 серпня. Тоді Наталка Карпа опублікувала відеозвернення, в якому розповіла про свій особливий стан. Артистка пояснила, що материнство для неї головніше, ніж кар'єра, тому вона візьме невелику паузу. 

В одному з інтерв'ю Наталка Карпа зізналась, що сама обрала для первістка ім'я. Перед пологами вона домовилась з Євгеном Тереховим: якщо в них буде син, його, на прохання чоловіка, назвали б Едуардом. А вибір, як назвати дівчинку, взяла на себе Карпа. У жовтні 2019 року пара влаштувала вечірку з нагоди поповнення в родині, яку назвали "Малюк паті". Тоді й подружжя оголосило, що чекає на появу дівчинки. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини України Зіркові мами Зіркові діти
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