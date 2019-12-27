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Що відомо про "Міс Львів 2018" Наталію Болюх, яка стала героїнею російського ток-шоу

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Наталія Болюх / wz.lviv.ua

Володарка титулу "Міс Львів 2018" потрапила у гучний скандал, ставши героїнею російського "Першого каналу". За словами львів'янки, її репресують українські націоналісти і цькують через часті перебування у Москві. Що відомо про дівчину, яка часто публікує фото на тлі кремлівських куполів – читайте далі.

21 червня 2018 року львів'янка здобула перемогу в конкурсі краси "Міс Львів 2018". 24-річна дівчина за фахом економіст. У повсякденному житті цікавиться психологією та дизайном, любить читати книги. 

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Втім коронована "Міс Львів 2018" та перша віце-міс "Україна Всесвіт", яка повинна відстоювати Україну на міжнародній арені, почала все частіше опинятися в країні-агресорі. 

В одному зі своїх коментарів українському виданню на питання, чи погодилася б дівчина взяти участь у конкурсі краси в Росії, відповіла, що нічого проти цієї країни немає, адже у Росії живуть багато її друзів. Користувачі в мережі помітили, що Болюх активно проводить час з російським 35-річним чиновником Аліком Назаряном, який публічно заявляє, що Крим – це Росія. 

У російському ток-шоу Наталія Болюх сказала, що її не цікавить, чим займається Алік. 

"Мені все одно, чим Алік займається. Я з ним спілкуюсь не через те, що він чимось там займається", – зазначила дівчина.

Що публікує в інстаграмі Наталія Болюх

Тим часом після скандалу дівчина закрила свій профіль в інстаграмі. Попри те, що своє luxury-життя Болюх вирішила приховати від сторонніх очей, нам вдалося отримати фото, які дівчина публікує на своїй особистій сторінці. Судячи з дорогих сумок, чартерних літаків та дорогих аксесуарів – переможниця "Міс Львів 2018" живе "на широку ногу". Також зауважимо, що більшість постів дівчини написані російською мовою.

Інстаграм Наталії Болюх
Розмірковування Наталії про майбутнє

Інстаграм Наталії Болюх
Не соромиться дівчина викладати і відверті фото

Інстаграм Наталії Болюх
Наталія Болюх / Фото з інстаграму

Інстаграм Наталії Болюх
Скріншот з особистої сторінки дівчини

Інстаграм Наталії Болюх
Скріншот особистої сторінки дівчини в інстаграмі

Інстаграм Наталії Болюх
Фото, які публікує Наталія Болюх

Інстаграм Наталії Болюх
Як веде життя переможниця "Міс Львів 2018" Наталія Болюх

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Новини Росії Новини Львова Скандал Україна – Росія Новини LifeStyle
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