Що відомо про "Міс Львів 2018" Наталію Болюх, яка стала героїнею російського ток-шоу

Володарка титулу "Міс Львів 2018" потрапила у гучний скандал, ставши героїнею російського "Першого каналу". За словами львів'янки, її репресують українські націоналісти і цькують через часті перебування у Москві. Що відомо про дівчину, яка часто публікує фото на тлі кремлівських куполів – читайте далі.

21 червня 2018 року львів'янка здобула перемогу в конкурсі краси "Міс Львів 2018". 24-річна дівчина за фахом економіст. У повсякденному житті цікавиться психологією та дизайном, любить читати книги.

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Втім коронована "Міс Львів 2018" та перша віце-міс "Україна Всесвіт", яка повинна відстоювати Україну на міжнародній арені, почала все частіше опинятися в країні-агресорі.

В одному зі своїх коментарів українському виданню на питання, чи погодилася б дівчина взяти участь у конкурсі краси в Росії, відповіла, що нічого проти цієї країни немає, адже у Росії живуть багато її друзів. Користувачі в мережі помітили, що Болюх активно проводить час з російським 35-річним чиновником Аліком Назаряном, який публічно заявляє, що Крим – це Росія.

У російському ток-шоу Наталія Болюх сказала, що її не цікавить, чим займається Алік.

"Мені все одно, чим Алік займається. Я з ним спілкуюсь не через те, що він чимось там займається", – зазначила дівчина.

Що публікує в інстаграмі Наталія Болюх

Тим часом після скандалу дівчина закрила свій профіль в інстаграмі. Попри те, що своє luxury-життя Болюх вирішила приховати від сторонніх очей, нам вдалося отримати фото, які дівчина публікує на своїй особистій сторінці. Судячи з дорогих сумок, чартерних літаків та дорогих аксесуарів – переможниця "Міс Львів 2018" живе "на широку ногу". Також зауважимо, що більшість постів дівчини написані російською мовою.



Розмірковування Наталії про майбутнє



Не соромиться дівчина викладати і відверті фото



Наталія Болюх / Фото з інстаграму



Скріншот з особистої сторінки дівчини



Скріншот особистої сторінки дівчини в інстаграмі



Фото, які публікує Наталія Болюх



Як веде життя переможниця "Міс Львів 2018" Наталія Болюх