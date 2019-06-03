Натерли обличчя виноградом та побили: Джамала розповіла про булінг у шкільні роки

Українська співачка Джамала вперше стала зірковим тренером на шоу "Голос. Діти". Під час кастингу артистка із захватом спостерігала за виступами дітей та поділилась своєю шкільною історією про булінг.

За словами Джамали, у дитинстві вона була жертвою нещадного булінгу. Дітям не сподобалось, що майбутня артистка співала, тому вони влаштували для неї справжню розправу.

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Було таке, що мені одного разу просто натерли обличчя виноградом та набили мене, бо я співала. Мені довелося розповісти усе батькові,

– поділилась Джамала.

Водночас Позитив (Олексій Завгородний) зізнався, що у школі його називали дівчинкою через високий тембр голосу. А от Дзідзьо (Михайло Хома) ставав жертвою насмішок через маленький зріст.

Відверті історії зірок про булінг спровокував виступ однієї з учасниць вокального проекту "Голос. Діти-5" Майрамик Авоян. Дівчинка обрала пісню "Водограй", яка не стала її щасливим квитком у наступний етап проекту. Після виконання композиції школярка розповіла, що народилась у вірменській сім'ї, тому часто стає жертвою булінгу.

"Я з вірменської родини. Хотіла донести, що у кожної людини є недоліки, це стосується зовнішності. Але це не важливо, адже головне те, що в людини всередині і те, що вона відчуває", – зі сльозами на очах зазначила Майрамик.

"Голос. Діти-5": дивитись онлайн – виступ Майрамик Авоян