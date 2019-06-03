Натерли обличчя виноградом та побили: Джамала розповіла про булінг у шкільні роки

3 Читать новость на русском
Джамала зізналась про булінг у школі
Джамала зізналась про булінг у школі / Instagram / @jamalajaaa

Українська співачка Джамала вперше стала зірковим тренером на шоу "Голос. Діти". Під час кастингу артистка із захватом спостерігала за виступами дітей та поділилась своєю шкільною історією про булінг.

За словами Джамали, у дитинстві вона була жертвою нещадного булінгу. Дітям не сподобалось, що майбутня артистка співала, тому вони влаштували для неї справжню розправу.

Читайте також: Дзідзьо розповів про втрату батька: відео

Було таке, що мені одного разу просто натерли обличчя виноградом та набили мене, бо я співала. Мені довелося розповісти усе батькові,
– поділилась Джамала. 

Водночас Позитив (Олексій Завгородний) зізнався, що у школі його називали дівчинкою через високий тембр голосу. А от Дзідзьо (Михайло Хома) ставав жертвою насмішок через маленький зріст. 

Відверті історії зірок про булінг спровокував виступ однієї з учасниць вокального проекту "Голос. Діти-5" Майрамик Авоян. Дівчинка обрала пісню "Водограй", яка не стала її щасливим квитком у наступний етап проекту. Після виконання композиції школярка розповіла, що народилась у вірменській сім'ї, тому часто стає жертвою булінгу. 

"Я з вірменської родини. Хотіла донести, що у кожної людини є недоліки, це стосується зовнішності. Але це не важливо, адже головне те, що в людини всередині і те, що вона відчуває", – зі сльозами на очах зазначила Майрамик. 

"Голос. Діти-5": дивитись онлайн – виступ Майрамик Авоян

 

blog_ava
Курс долара в Україні: прогноз на тиждень
сьогодні
9995
Теги: LifeStyle Джамала Голос Діти 5 сезон дивитися онлайн
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
сьогодні 17:23 Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
641
"Ґодзілла ІІ": двогодинний парад монстрів вартістю 200 мільйонів доларів
сьогодні 12:31 "Ґодзілла ІІ": двогодинний парад монстрів вартістю 200 мільйонів доларів
Юлія Ліпенцева 488
Заходи до Дня захисту дітей 2019: куди піти з малечою в Києві та Львові
1 червня 13:36 Заходи до Дня захисту дітей 2019: куди піти з малечою в Києві та Львові
521
Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
1 червня 13:21 Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
Марта Вересюк 484
Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото
1 червня 11:01 Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото
2948
Новини
Більше новин
Залиште відгук