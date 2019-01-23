Натхнення від Givenchy: ефектні образи в колекції весна–літо 2019

Під час паризького Тижня моди дизайнери люксових брендів вже не раз здивували глядачів. Dior – цирковим шоу, Chanel – розкішною віллою з подіумом біля басейну, Armani – яскравим поєднанням синього і червоного кольорів. На черзі – французький модний дім Givenchy з новою сучасною колекцією весна-літо 2019. Шоу пройшло 22 січня у столиці Франції.

Локацію, де була представлена ​​колекція Givenchy Haute Couture, зробили лаконічною – простий подіум у сірих відтінках без зайвих декорацій. Вся увага була зосереджена на образах, зокрема, на фактурах.

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Відомо, що це третя кутюрна колекція для Givenchy креативного директора модного дому Клер Уейт Келлер. Так, моделі продефілювали в одязі, який чітко окреслював потрібні контури, водночас передавав легкість і делікатність задумів модельєра.

Цікаво на подіумі виглядали латексні лосини і рукава, сюрреалістичні банти на спині і неочікувані контрасти у поєднанні одягу.

GIVENCHY HAUTE COUTURE: фото



Givenchy весна–літо 2019 / Getty Images



​Givenchy весна–літо 2019 / Getty Images

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​Givenchy весна–літо 2019 / Getty Images



Givenchy весна–літо 2019 / Getty Images



​Givenchy весна–літо 2019 / Getty Images

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​Givenchy весна–літо 2019 / Getty Images



​Givenchy весна–літо 2019 / Getty Images



​Givenchy весна–літо 2019 / Getty Images



​Givenchy весна–літо 2019 / Getty Images



​Givenchy весна–літо 2019 / Getty Images



​Givenchy весна–літо 2019 / Getty Images



​Givenchy весна–літо 2019 / Getty Images



​Givenchy весна–літо 2019 / Getty Images