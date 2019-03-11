National Geographic представив топ-10 найкращих Instagram-фотографій: вражаюча добірка

Журнал National Geographic влаштував конкурс фотографій серед користувачів з нагоди стомільйонного підписника в Instagram. Спочатку організатори відібрали 10 найкращих фотографій, а потім визначили переможця.

Лише за одну добу до змагання долучилися понад 94 тисяч осіб.

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Умови конкурсу були прості. Аби взяти участь потрібно було опублікувати світлину з хештегом #natgeo100contest. Згодом редакція журналу визначила Топ-10 фото і дозволила підписникам обрати серед них найкращу.

Переможцем став Кетан Кхамбхатта автор фото "Зебри на водопої в заповіднику Масаї-Мара". Він отримав головний приз – подорож до Танзанії від National Geographic.



Робота переможця конкурсу "Зебри на водопої в заповіднику Масаї-Мара"



Світлина фіналіста конкурсу



У конкурсі брали участь понад 94 тисяч осіб



Учасники розміщали світлини з хештегом #natgeo100contest



Учасники надсилали абсолютно різні за тематикою та стилізацією світлини



Майже на кожній світлині головними героями виступали тварини



Деякі фотографії надзвичайно вразили користувачів мережі



Організатори ніяк не обмежували конкурсантів​



Учасники мали представляти на конкурсі свої фотографії



Дехто з конкурсантів професійно займаються фотографією не один рік

До слова, автори світлин, які вийшли у фінал, але не змогли завоювати перше місце, отримали фотокниги з автографами найкращих фотографів видання.