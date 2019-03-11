National Geographic представив топ-10 найкращих Instagram-фотографій: вражаюча добірка

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National Geographic представив топ-10 найкращих Instagram-фотографій
National Geographic представив топ-10 найкращих Instagram-фотографій / Фото з соціальних мереж

Журнал National Geographic влаштував конкурс фотографій серед користувачів з нагоди стомільйонного підписника в Instagram. Спочатку організатори відібрали 10 найкращих фотографій, а потім визначили переможця.

Лише за одну добу до змагання долучилися понад 94 тисяч осіб. 

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Умови конкурсу були прості. Аби взяти участь потрібно було опублікувати світлину з хештегом #natgeo100contest. Згодом редакція журналу визначила Топ-10 фото і дозволила підписникам обрати серед них найкращу.

Переможцем став Кетан Кхамбхатта автор фото "Зебри на водопої в заповіднику Масаї-Мара". Він отримав головний приз – подорож до Танзанії від National Geographic.

Робота переможця конкурсу
Робота переможця конкурсу "Зебри на водопої в заповіднику Масаї-Мара"


Світлина фіналіста конкурсу


У конкурсі брали участь понад 94 тисяч осіб


Учасники розміщали світлини з хештегом #natgeo100contest

Учасники надсилали абсолютно різні за тематикою та стилізацією світлини
Учасники надсилали абсолютно різні за тематикою та стилізацією світлини

Майже на кожній світлині головними героями виступали тварини
Майже на кожній світлині головними героями виступали тварини

Деякі фотографії надзвичайно вразили користувачів мережі
Деякі фотографії надзвичайно вразили користувачів мережі

Організатори ніяк не обмежували конкурсантів
Організатори ніяк не обмежували конкурсантів​

Учасники мали представляти на конкурсі свої фотографії
Учасники мали представляти на конкурсі свої фотографії

Дехто з конкурсантів професійно займаються фотографією не один рік
Дехто з конкурсантів професійно займаються фотографією не один рік

До слова, автори світлин, які вийшли у фінал, але не змогли завоювати перше місце, отримали фотокниги з автографами найкращих фотографів видання.

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Теги: LifeStyle Новини культури Світ тварин
Джерело: 24 Канал
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