National Geographic представив топ-10 найкращих Instagram-фотографій: вражаюча добірка
Журнал National Geographic влаштував конкурс фотографій серед користувачів з нагоди стомільйонного підписника в Instagram. Спочатку організатори відібрали 10 найкращих фотографій, а потім визначили переможця.
Лише за одну добу до змагання долучилися понад 94 тисяч осіб.
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Умови конкурсу були прості. Аби взяти участь потрібно було опублікувати світлину з хештегом #natgeo100contest. Згодом редакція журналу визначила Топ-10 фото і дозволила підписникам обрати серед них найкращу.
Переможцем став Кетан Кхамбхатта автор фото "Зебри на водопої в заповіднику Масаї-Мара". Він отримав головний приз – подорож до Танзанії від National Geographic.
Робота переможця конкурсу "Зебри на водопої в заповіднику Масаї-Мара"
Світлина фіналіста конкурсу
У конкурсі брали участь понад 94 тисяч осіб
Учасники розміщали світлини з хештегом #natgeo100contest
Учасники надсилали абсолютно різні за тематикою та стилізацією світлини
Майже на кожній світлині головними героями виступали тварини
Деякі фотографії надзвичайно вразили користувачів мережі
Організатори ніяк не обмежували конкурсантів
Учасники мали представляти на конкурсі свої фотографії
Дехто з конкурсантів професійно займаються фотографією не один рік
До слова, автори світлин, які вийшли у фінал, але не змогли завоювати перше місце, отримали фотокниги з автографами найкращих фотографів видання.