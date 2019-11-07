Натовпи фашистів і знущання над ветеранами: комік Сomedy Сlub Молочний вразив заявою про Україну

Український актор, співпродюсер Народного скетч-шоу "Файна Юкрайна" та резидент Сomedy Сlub Андрій Молочний опублікував скандальний допис в інстаграмі, де висловив сподівання, що Київ очистять від "фашистів" і що пам’ятники Другої світової війни перестануть паплюжити.

Скандальний допис з’явився у соціальній мережі Instagram 6 листопада на сторінці Андрія Молочного. І хоч сторінка не має офіційного підтвердження, на неї підписано 300 тисяч людей, серед яких і зірки шоу-бізнесу.

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Свою заяву він розпочав згадкою про те, що 6 листопада 1943 року відбулась Київська наступальна операція між Червоною Армією та Вермахтом, в ході якого було визволено Київ. Відтак комік вирішив назвати збройні сили нацистської Німеччини помилковим значенням "фашистів", він порівняв їх з жителями Києва, які, на його думку, вже як 5 років "ходять натовпами у місті". Його це непокоїть та змушує задумати про застосування певних дій.

Ще п'ять років тому я не писав про це, не викладав такі пости. Адже ще п'ять років тому я навіть і подумати не міг, що по Києву натовпами ходитимуть фашисти. Я навіть уявити собі не міг, що будуть опоганюватися пам'ятники героям Великої Вітчизняної війни. Що будуть зносити пам'ятники Жукову і Ватутіну,

– йдеться в одіозній заяві.

Разом з цим Андрій Молочний переконаний, що у Києві "на День Перемоги 9-го травня молодь ображає ветеранів, а співробітники поліції не тільки не припиняють такі дії, а самі сприяють цьому, змушують ветеранів і навіть дітей знімати пілотки з червоними зірками". Чоловік, який після Революції Гідності переїхав жити з України в Росію, зачепив і тему російсько-української війни, втім не зазначив, хто на його думку є агресором.

"… Що буде війна, і будуть гинути багато людей, наших людей! Люди похилого віку, жінки і діти, наші діти! Я багато чого не міг собі уявити, і навіть зараз, перечитуючи написане, я не можу повірити, що це відбувається в дійсності, мені здається, що це кошмарний сон, який тривав довгі роки..." – заявив Молочний.

Завершуючи допис, він зазначив, що для нього це "біль та рвана рана на серці", тому він має надію, що "як і сімдесят шість років тому Київ буде очищений від фашистської нечисті".

Нічого у вас, гади, не вийде. Тепер за цю пам'ять я зубами триматися буду. Буду триматися з багатьох причин, і ще тому, що в складі 1-го Українського фронту, під командуванням Миколи Федоровича Ватутіна і Георгія Костянтиновича Жукова, пройшов всю війну і загинув в квітні сорок п'ятого року мій прадід Петро Андрійович Молочний. І це моя цінність. Буду пам'ятати і шанувати я – означає будуть пам'ятати і шанувати мої діти, а це означає, що великий подвиг і перемога нашого народу, наших предків – безсмертні. Зі святом! Ура!

– підсумував 41-річний комік з Житомирщини.



Скандальний допис Андрія Молочного / Скріншот з інстаграму



Повний текст допису в інстаграмі Андрія Молочного / Скріншот

Користувачі мережі та підписники Молочного по-різному відреагували на скандальний допис: серед них знайшлось як багато прихильників, так і тих, які пообіцяли відписатись від нього.



Реакція користувачів на допис Андрія Молочного з Сomedy Сlub / Скріншоти з інстаграму

Що відомо про Андрія Молочного?Український актор, основний автор і співпродюсер Народного скетч-шоу "Файна Юкрайна" та серіалу "Рюрікі". Є учасником гумористичного колективу "Дует імені Чехова" та резидентом "Comedy club". Ще в університеті почав грати у КВК, після чого змінив чимало проектів. У скетч-шоу "Файна Юкрайна" на Новому каналі співпрацював з ведучим Сергієм Притулою. Ще в період виступів Comedy Club UA, який припинив своє існування у 2010 році, неоднарозово негативно висловлювався щодо України, її жителів та української мови. З початку Революції Гідності та війни на сході України активно гастролює та живе у Росії. Є одруженим, має чотирьох синів та доньку.