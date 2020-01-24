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Національна опера здивує класикою на новий лад: футбол, електросамокати і мечі джедаїв

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"Севільський цирульник" / Пресслужба

Національна опера України у лютому приготувала для глядачів приємні сюрпризи.

Якщо ви ще не подивилися нову постановку опери "Севільський цирульник" на київській сцені, обов'язково сходіть. Якщо вже бачили, не пропустіть можливості ще раз насолодитися чудовою музикою Россіні і ще раз переконатись в тому, наскільки сучасні персонажі, створені понад два століття тому генієм Бомарше. Отже, опера "Севільський цирульник" – 21 лютого.

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Режисер-постановник вистави Анатолій Солов'яненко переніс дію опери в наші дні. Герої на сцені знімаються у відеокліпах, фехтують на мечах джедаїв, лякають поліцейських "червоними корочками", дивляться футбольний матч по телевізору і їздять на електросамокатах. Постановникам вдалося зробити феєричний і водночас дуже веселий спектакль, який здатний закохати в оперну сцену навіть людей, які вважають, ніби опера – це не сучасно і нудно.

З музикою "Севільського цирульника" я знайомий з дитинства, – розповів Солов'яненко. – Як режиссер, я ставив цей твір в 2005 році в Донецькій опері. Але зараз відчув необхідність і бажання подивитися на цю історію під новим кутом зору, піти на своєрідний експеримент. Саме тому, ми з сценографом вистави Андрієм Злобіним і художником костюмів Ганною Іпатьєвою перенесли дію в якийсь модерновий простір, позбавлений будь-яких певних ознак часу і місця. Ніякої конкретики! Хіба що, це точно не минуле. Але може трапитися в майбутньому. І не просто "може", а трапиться обов'язково.

Національна опера України: вистави у лютому

5 – опера "Ріголетто" (Верді)
9 – балет "Білосніжка" (Павловський)
14 і 15 – балет "Ромео і Джульєтта" (Прокоф'єв)
21 – опера "Севільський цирульник" (Россіні)
23 – опера "Турандот" (Пуччіні)
29 – балет "Чиполліно" (Хачатурян)

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Автор: Анатолій Яворський
Теги: LifeStyle Новини культури Національна опера України - новини Анонс
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