Національна премія "Кіноколо" назвала переможців: тріумфатором став фільм "Додому"

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Нагородження премії "Кіноколо"
Нагородження премії "Кіноколо"

Українська кіноіндустрія з кожним роком вдосконалюється і стає лише кращою, а престижних кінопремій стає все більше. Так, цьогоріч у кінотеатрі "Жовтень" вдруге відбулося нагородження щорічної премії "Кіноколо", переможців якої визначали вітчизняні критики.

Церемонія нагородження представників української кіноіндустрії відбулося у кінотеатрі "Жовтень" напередодні, 24 жовтня. Результати другої національної премії кінокритиків "Кіноколо" з'явилися на офіційній сторінці фестивалю у фейсбуці.

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Престижною статуеткою нагороджували лауреатів у восьми номінаціях. Тріумфатором списку переможців стала стрічка "Додому".

Переможці премії "Кіноколо":

Найкращий повнометражний ігровий фільм – "Додому" (режисер Наріман Алієв, продюсер Володимир Яценко)

Найкращий режисер – Наріман Алієв (фільм "Додому")

Найкращий актор – Ахтем Сеітаблаєв (фільм "Додому")

Найкраща акторка – Ірма Вітовська (фільм "Мої думки тихі")

Найкращий анімаційний фільм – "Кохання" (режисер Микита Лиськов, продюсер Андрій Границя)

Найкращий документальний фільм – "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго" (режисерка Надія Парфан, продюсер Ілля Гладштейн)

Найкращий короткометражний ігровий фільм – "У нашій синагозі" (режисер Іван Орленко, продюсери Олена Єршова і Яна Краль)

Відкриття року – "Мої думки тихі" (режисер Антоніо Лукіч, продюсери Анна Бєлая і Дмитро Суханов)

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Новини України
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