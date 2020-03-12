Національний проєкт "Українська пісня 2020" оголосив прийом заявок від молодих музикантів

Національний музичний проєкт "Українська пісня 2020" вже п'ятий рік поспіль шукає молодих виконавців та гуртів. Сьогодні, 12 березня, організатори оголосили про старт прийому заявок, який триватиме до 1 травня.

Ювілейний проєкт "Українська пісня 2020" (Ukrainian Song Project) обіцяє вразити своєю масштабністю, яскравістю, оригінальністю. Дійство відбудеться 15 серпня 2020 року на "Арені Львів". Творці проєкту шукають молодих, талановитих виконавців та гуртів, які прагнуть заявити про себе всій Україні.

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Організатори невпинно працюють над створенням незвичного шоу, яке не залишить байдужим жодного глядача. Також не обійдеться і без нових талановитих виконавців та гуртів, які зможуть вийти на одну сцену разом із найвідомішими зірками українського шоу-бізнесу.

Участь у відборі на проєкт може взяти кожен, хто прагне заявити про себе, як артиста та продемонструвати свій талант. Для цього слід подати заявку, заповнивши анкету за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/11YAbrXToR_Qr70-4ph5STCucc7IQ6_iGeOqWvOXDtw4/viewform?c=0&w=1&edit_requested=true



Прийом заявок на "Українську пісню 2020" / Фото: Пресслужба

Учасником відбору може стати представник будь-якої країни світу. Основна вимога – авторська україномовна пісня. Можна представляти музичні композиції у таких жанрах: популярна музика, танцювальна музика, рок-музика, акустична музика та інші.

Засновник та генеральний продюсер "Української пісні" Тарас Курчик розповів: "Ukrainian Song Project продовжує запалювати нові імена на українській сцені, а також об’єднувати як молодих артистів з усієї країни, так і уже знаних зірок. Ми щодня готуємося до п’ятого, ювілейного, шоу. Усі, хто за попередні роки побували на "Українській пісні", відзначають, як наш проєкт зростає, як щороку стає кращим, потужнішим, яскравішим. І коли сцена досягає близько 50 метрів у ширину, а на "Арені Львів" збирається уже 20 тисяч глядачів, які чують виключно українську музику, які бачать, що це сучасна, модна, якісна, європейського формату пісня, то, повірте, чималі зусилля нашої команди не на марно. Ювілейний проєкт буде багатий на сучасні рішення – світла, оформлення, візуалізації, 3D-мапінгу… Це буде грандіозне дійство, і українські артисти, які готові брати участь у цьому проєкті, уже зараз творять свою музику спеціально для Ukrainian Song Project."