Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні

Щороку Європа вибухає від кількості талановитих вокалістів, адже традиційно у травні проводиться грандіозне шоу Євробачення. Україна теж долучається до вокального проекту, зачаровуючи меломанів яскравими артистами.

2019 рік не став винятком, відтак на вітчизняній музичній арені відбувається справжнє протистояння. 16 знаменитих артистів вийшли на сцену Національного відбору, аби продемонструвати свій талант і приголомшливі композиції.

Читайте також: Відбір на Євробачення-2019 від України: хто пройшов у фінал

Шляхом голосування зіркових суддів та глядачів вже 23 лютого визначиться остаточне ім'я конкурсанта, який поїде до мальовничого Тель-Авіва, щоб поборотись за головний кубок Євробачення-2019. Наразі ж у Києві відгриміли два півфінали, де артисти презентували свої пісні. Після відбіркового туру на перемогу у Нацвідборі Євробачення-2019 претендують: Brunettes Shoot Blondes, MARUV, YUKO, ANNA MARIA, Freedom-jazz, KAZKA.

Чимало артистів, які поборються за можливість представляти Україну на міжнародному шоу, маловідомі для громадськості. Відтак журналісти LifeStyle 24 вирішили познайомити своїх читачів з біографіями фіналістів Нацвідбору та їхньою творчістю.

Нацвідбір до Євробачення-2019: хто вийшов у фінал шоу

MARUV



Співачка MARUV / Facebook / @Ueurovision

Чи не найбільше розмов точиться щодо епатажної артистки MARUV. Саме вона прийшла на шоу після заяви співачки TAYANNA про відмову від конкурсу. На запрошення головного продюсера Нацвідбору Руслана Квінти ексцентрична та скандальна співачка вступила у вокальну боротьбу та наразі є головною фавориткою.

Однак MARUV не тільки відома несподіваною появою на першому етапі Євробачення. Анна Корсун (справжнє ім'я артистки) розпочала вокальну кар'єру ще в 2013 році. Тоді дівчина навчалась у Харківському політехнічному інституті та, здобуваючи освіту радіофізика, заснувала свій гурт The Pringlez. Колектив переспівував відомі хіти у поп-рок стилі та згодом представив свою музику.

Читайте також: Нацвідбір на Євробачення-2019 від України: онлайн-трансляція другого півфіналу

Повільний старт аж ніяк не влаштовував норовливу Анну Корсун, тому вона взяла участь у численних талант-шоу, зокрема, "Голосі країни-4", "Новій хвилі", "Х-факторі" та Нацвідборі до Євробачення-2016.

Дивіться відео виступу Анни Корсун (The Pringlez) на Нацвідборі до Євробачення-2016:

Вже у 2018 році співачка Анна Корсун завоювала країну під псевдонімом MARUV. Зірка випустила міні-альбом Stories, до якого увійшов успішний хіт Drunk Groove, під який танцює весь світ.

Не менш запальну пісню дівчина обрала і для Національного відбору до Євробачення-2019. Танцювальний трек Siren Song розбурхав зал у першому півфіналі, а MARUV представила ще й пікантний номер, в якому покрутила сідницями біля зіркових суддів. Окрім цього, в кліпі до конкурсної пісні співачка теж епатувала: вона прикрила своє оголене тіло піною у ванні та словами із пісні.

Нацвідбір до Євробачення-2019: дивитись онлайн – виступ MARUV

Попри такий ефектний виступ MARUV відзначилась чималим скандалом. На її сторінці в соцмережах є анонс майбутніх виступів у Росії. Співачка пояснила свою позицію під час прямого ефіру Нацвідбору.

"Кожен обирає сам, як нести мир. Хтось береться за зброю, а хтось – музикою. Це мій спосіб нести мир", – заявила MARUV.

YUKO



Гурт YUKO / Facebook / @Ueurovision

Російськими гастролерами виявились ще одні фіналісти Нацвідбору – колоритний гурт YUKO. Артисти теж не зуміли уникнути гострого питання від Сергія Притули, однак їх відповідь зуміла здивувати телеведучого та весь зал. Як виявилось, солістка колективу – Юлія Юріна – громадянка Росії.

Ми виступали в мене вдома. Я – громадянка Росії. Нещодавно тільки отримала довідку про постійне місце проживання в Україні,

– відверто зізналась Юлія Юріна.

Співачка розповіла, що уже 7 років проживає в Україні та в захваті від вітчизняної культури. Юлія Юріна самотужки вивчила мову та фольклор, тому в її творчості лунають стародавні українські пісні, які набули сучасного обрамлення.

Читайте також: Нацвідбір на Євробачення 2019 від України: результати другого півфіналу

Сам же гурт YUKO поєднує колоритні нотки усної народної творчості та електронної музики. Створювати нові пісні в стилі фолктроніки Юлії Юріній допомагає талановитий музикант Стас Корольов.

Дивіться фрагменти виступу YUKO на музичном фестивалі (відео):

Новаторський колектив утворився у 2016 році після розважального шоу "Голос країни". Тоді Стас та Юлія були учасниками команди Івана Дорна, а після завершення конкурсу вирішили об'єднатись у колоритний гурт. Назву YUKO вони склали з перших літер своїх прізвищ – Юріна та Корольов. До Нацвідбору артисти випустили два студійні альбоми та гастролювали за кордоном. На шоу гурт YUKO представив пісню Galyna guliala, яка приголомшила глядачів незвичним звучанням.

Нацвідбір до Євробачення-2019: дивитись онлайн – виступ гурту YUKO

Brunettes Shoot Blondes



Brunettes Shoot Blondes / Facebook / @Ueurovision

Єдині з першої трійки фіналістів, хто не вскочив у гучний скандал, були учасники бойз-бенду Brunettes Shoot Blondes. Колектив підтримують чимало глядачів, серед яких – знамениті українські співачки. Зокрема, Злата Огневич зізналась, що буде голосувати саме за цих артистів, адже переконана – вони зуміють приголомшити Європу своїм талантом.

Колектив заснували музиканти Андрій Ковальов та Роман Соболь. Згодом до гурту Brunettes Shoot Blondes долучились ще двоє артистів – Євген Кобзарук і Дмитро Леонов. Саме у такому складі хлопці мають намір підкорити Нацвідбір Євробачення-2019, а згодом і міжнародне шоу.

Нацвідбір до Євробачення-2019: дивитись онлайн – виступ гурту Brunettes Shoot Blondes

Варто зазначити, що попри кумедну назву Brunettes Shoot Blondes, що в перекладі означає "Брюнетки стріляють в білявок", пісні колективу далекі від гумору. Ліричні композиції гурт зібрав у два міні-альбоми. Водночас музику українських вокалістів знають за межами держави: пісні Brunettes Shoot Blondes наспівують прихильники в Польщі та Німеччині, де українці виступали на музичних фестивалях.

Читайте також: Коментар Сергія Притули на Нацвідборі Євробачення-2019 обернувся скандалом: неочікувані деталі

Головною особливістю талановитих музикантів є унікальний музичний інструмент, який вони склали власноруч. Це білий рояль, який поєднав понад 20 інструментів. Саме з ним Brunettes Shoot Blondes планують вражати Європу.

ANNA MARIA



Дует ANNA MARIA / Facebook / @Ueurovision

Мабуть, найбільш досвідченими на Національному відборі Євробачення-2019 є талановитий дует ANNA MARIA. Учасниці колективу –сестри-близнючки Анна і Марія Опанасюк, які розпочали вокальну кар'єру у 2004 році.

Ще змалку харизматичні дівчата знали, що будуть підкорювати сцену. Відтак їхні батьки відправили Анну і Марію навчатись у музичній школі. Сестри успішно закінчили навчання у закладі, опанувавши гру на фортепіано та гітарі. Згодом Анна та Марія Опанасюк з відзнакою здобули освіту в Академії естрадного та циркового мистецтв ім. Л. Утьосова та Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого.

Вже з раннього віку яскраві вокалістки стрімко завоювали сцену не тільки в Україні, а й у Франції, Німеччині, Росії, Ізраїлі, Греції, Італії. Славу на Батьківщині Анні та Марії вдалось здобути завдяки програмам "Шанс" та "Голос країни". Відтоді ефектних артисток впізнавали всі меломани, а співачки стали наймолодшими володарками звання Заслужених артисток Автономної республіки Крим.

Дивіться виступ сестер-близнят Анни і Марії на "Шансі": відео

У 2019 році дует ANNA MARIA вирішив підкорити не тільки вітчизняну сцену. Вокалістки записали ритмічну пісню My Road, яка написана про всіх людей, що перебувають у пошуках. Дівчата переконані, що саме ця композиція зуміє здивувати прихильників Євробачення-2019 та вибороти перемогу.

Нацвідбір до Євробачення-2019: дивитись онлайн – виступ дуету ANNA MARIA

KAZKA



Гурт KAZKA / Facebook / @Ueurovision

Не меншу популярність в Україні має молодий колектив KAZKA, якому пророкують перемогу на Національному відборі до Євробачення-2019. Саме ці талановиті музиканти зуміли підкорити весь світ.Менше, ніж за 2 роки KAZKA зумів завоювати перемогу M1 Music Awards в номінації "Прорив року" та стати першим українським гуртом, який потрапив до всесвітньо відомого чарту SHAZAM. Водночас колоритний колектив має значну популярність в YouTube, адже кожна нова композиція набирає рекордні багатомільйонні перегляди.

Вперше про гурт KAZKA меломани почули у березні 2017 року. Тоді вокалістка Олександра Заріцька, сопілкар Дмитро Мазуряк та мультиінструменталіст Микита Будаш презентували хіт "Свята". Однак світову славу українцям допомогла здобути пісня "Плакала", яка очолила музичні рейтинги в десятці країн, серед яких – Україна, Латвія, Болгарія, Білорусь, Росія та інші.

Найвідоміша пісня гурту KAZKA "Плакала": дивіться відео кліпу

Артисти записали альбом KARMA, з яким планують відправитись у грандіозний тур містами США та Європи. Та поки це тільки плани на майбутнє, адже KAZKA намагається підкорити чергову вокальну вершину – Євробачення-2019. Музиканти вже взяли участь у другомі півфіналі Нацвідбору, викликавши двоякі відгуки.

Чимало прихильників підтримали колектив та засипали учасників KAZKA компліментами. Та багато людей розкритикували солістку колективу Олександру Заріцьку за неідеальний вокал. За словами Андрія Данилка, це побічний ефект їхньої стрімкої слави, а от Джамала переконана, що співачці варто наполегливо працювати над своїм голосом.

Нацвідбір до Євробачення-2019: дивитись онлайн – виступ гурту KAZKA

Freedom-jazz



Freedom-jazz / Facebook / @Ueurovision

Чималу славу в Україні мають талановиті співачки із Freedom-jazz. Десять абсолютно різних вокалісток об'єднала продюсер і режисер-постановник успішних телепроектів Олена Коляденко. Сталось це у 2008 році.

Запальні співачки змушені були зменшити склад колективу до 6, адже, згідно з правилами Євробачення, на сцені не може перебувати більше людей. Однак Freedom-jazz все ж "порушив" це правило: одна з вокалісток бенду вийшла на сцену Національного відбору на останніх місяцях вагітності, відтак Сергій Притула пожартував, що гурт складається із 7 людей та перевищив ліміт.

Нацвідбір до Євробачення-2019: дивитись онлайн – виступ гурту Freedom-jazz

І хоч виступ солісток Freedom-jazz був закцентований на вагітному животику однієї зі співачок, однак це не єдина особливість колективу. Учасниці популярного гурту володіють групою саксофонів, клавішними, ударними та бас-гітарою. Це, за словами зіркових суддів Нацвідбору, виглядає дуже звабливо.

Вже 23 лютого всі фіналісти шоу зійдуться у вокальному поєдинку. Перед глядачами та суддями вони покажуть ефектні номери та врахують поради досвідченого зіркового журі Нацвідбору. Хто ж стане тріумфатором вечора та згодом представить країну в наступному етапі Євробачення-2019 в Тель-Авіві – поки залишається загадкою.