Нацвідбір до Євробачення-2019: співак LAUD презентував конкурсну пісню

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Нацвідбір до Євробачення-2019: співак LAUD
Нацвідбір до Євробачення-2019: співак LAUD / bykvu.com

Український співак LAUD (справжнє ім'я – Владислав Каращук), якого часто називають вітчизняним Джастіном Тімберлейком, побореться за можливість представляти країну на міжнародному конкурсі Євробачення-2019. Артист вже презентував свою пісню "2 дні", яка може стати його квитком у фінал шоу.

Вже у суботу, 9 лютого, відбудеться перший півфінал Нацвідбору до Євробачення-2019. Кожен із зіркових учасників поспішає презентувати свою пісню, аби весь зал зміг підспівувати її під час виступу. 

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Мабуть, найбільшу інтригу щодо композиції тримав співак LAUD. Тільки в переддень шоу він презентував пісню "2 дні", яка може стати його квитком до фіналу вокального конкурсу. Романтична пісня зможе підкорити серця меломанів, адже її слова – близькі кожному.

"2 дні" – це лірична балада. Як і більшість моїх пісень, вона про кохання, про романтичні відносини, а якщо точніше, про розлуку з коханою дівчиною. На відборі я заспіваю її українською, але ми працюємо і над англомовною версією,
– розповів LAUD.

Авторами композиції виступили Іван Клименко та Станіслав Чорний, які по-особливому висвітлили тему кохання. Зазвучить композиція під час другого півфіналу Нацвідбору до Євробачення-2019, 16 лютого.

Слухайте нову пісню співака LAUD – "2 дні": аудіо

 

LAUD – "2 дні": текст пісні 

Втамуй мою спрагу своїми вустами
Очима дивись такими блакитними світлими
Чекаю той ранок коли ти поглянеш
У моє вікно, що засаджене квітами для тебе

Моє серце палає
Серце в вогні
Мій дах знову зриває
Я без тебе вже цілих два дні

Слова в телефоні вирішують долі
Кому бути поруч, а кому самотніми
Я викинув в море останній недолік
Щоб легше злетіти мені було до тебе

Бридж:
Стежками веде життя нас різними
Моє серцебиття відстукує відстані
Я би хотів щоб ти заснула в мене на плечі
Та ти як сонце світиш вдень
А я як місяць вночі.

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Теги: LifeStyle Музика Євробачення 2019
Джерело: 24 Канал
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