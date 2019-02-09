Ми була вдома, – учасники гурту YUKO прокоментували свої виступи в Росії

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Нацвідбір до Євробачення-2019: виступ гурту YUKO
Нацвідбір до Євробачення-2019: виступ гурту YUKO / Instagram / @eurovision.ua

Нацвідбір до Євробачення-2019 відзначився не тільки яскравими виступами, але й відвертими зізнаннями. Зокрема, колектив YUKO вперше прокоментував свої виступи в Росії.

На сцені Нацвідбору гурт YUKO показав електронну музику, яку поєднав із фольклорними мотивами. За словами вокалістки колективу Юлії Юриної, вона кілька років вивчає українську народну творчість. Відтак у композиції GALYNA GULIALA поєднались старі мотиви і сучасна музика. 

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Телеведучий Сергій Притула не оминув гострого питання. Шоумен поцікавився, чому український колектив вирушав до Росії на гастролі. Відповідь Юлії Юриної здивувала його. 

Ми виступали в мене вдома. Я – громадянка Росії. Нещодавно тільки отримала довідку про постійне місце проживання в Україні,
– зізналась Юлія Юрина. 

Сергій Притула не приховував свого здивування, адже вокалістка бездоганно володіє українською мовою та не має акценту в розмові. Співачка додала, що упродовж 7 років проживання в Україні вдосконалила вимову та зацікавилась вітчизняною культурою.

Зіркові судді були приголомшені від виступу гурту YUKO. А от Джамала звернула увагу на те, що у пісні звучать слова з українського фольклору. Це, за її словами, може згодом стати проблемою, адже згідно з правилами Євробачення, пісня повинна бути автентичною та не містити фрагменти інших композицій. 

Нацвідбір до Євробачення-2019: виступ гурту YUKO – дивіться відео

 

 

 

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Теги: LifeStyle Євробачення 2019 Музика
Джерело: 24 Канал
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