Нацвідбір на Євробачення-2020: глядачі самостійно зможуть обрати журі

Представники телеканалу СТБ та UA: Суспільне мовлення вже оголосили про початок Національного відбору на Євробачення-2020 в Україні, але перелік журі наразі невідомий. Глядачі зможуть самостійно проголосувати за претендента та сформувати склад журі.

Про це представники повідомили на своїй сторінці в фейсбуці. Так, про те, що ведучим конкурсу буде шоумен Сергій Притула було відомо ще раніше. До складу команди увійшов музичний продюсер нацвідбору Руслан Квінта та креативна продюсерка Наталя Франчук.

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А от склад журі глядачі можуть обрати самостійно шляхом голосування на сайті СТБ. Серед претендентів – Андрій Данилко, Джамала, Євген Філатов, а також Настя Каменських, Ігор Кондратюк, Оля Полякова, Дмитро Шуров, MELOVIN та Олег Винник.

Всім, хто хотів змінити склад журі Національного відбору до Євробачення. Ваша мрія здійснилася. Цього року організатори вирішили провести відбір не лише конкурсантів, але й суддів. Хто, на вашу думку, гідний обирати представника України на 65-ому пісенному конкурсі "Євробачення"?

– йдеться у повідомленні.

Анкети виконавців будуть приймати до 25 грудня. Два перші тури півфіналу відбудуться 8 і 15 лютого, фінал Національного відбору ми побачимо 22 лютого. Два півфінали та фінал національного відбору транслюватимуть телеканали СТБ та UA: Перший.

Що відомо про Євробачення-2020?Міжнародний музичний конкурс пройде у Роттердамі, Нідерланди. Найбільш імовірними датами для проведення конкурсу в Нідерландах досі залишаються 12 травня (перший півфінал), 14 травня (другий півфінал) та 16 травня (фінал). Країна вже готується до прийому делегацій із 40 держав світу, а організатори розпочали створення макету головної сцени. Наразі відомо перших учасників на Євробачення-2020: співак Бласа Канто від Іспанії та гурт Hooverphonic від Бельгії. Національний відбір Євробачення в Україні відбудеться 8, 15 та 22 лютого 2020 року. Заявки на участь в конкурсі можна подавати з 16 жовтня по 25 грудня 2019 року.