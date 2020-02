Нацвідбір на Євробачення-2020: що відомо про фіналістів пісенного конкурсу

В Україні відгриміли два півфінали Національного відбору на Євробачення-2020, яке пройде у травні цього року в Роттердамі, Нідерланди. Свої композиції представили 16 талановитих артистів, втім лише 6 з них дійшли до фіналу, щоб поборотися за головний кубок Євробачення.

Уже в суботу, 22 лютого, в прямому ефірі Національного відбору на Євробачення визначиться ім'я переможця, який представлятиме Україну на міжнародній світовій арені. Після відбіркових турів на перемогу претендують таких 6 виконавців: KRUTЬ, Jerry Heil, Go_A, David Axelrod, Khayat, TVORCHI.

Редакція LifeStyle 24 знайомить вас з біографією та творчістю кожного учасника.

1 – KRUTЬ

KRUTЬ – стилізований під прізвище псевдонім української бандуристки та співачки Марини Круть. Народилася дівчина в місті Хмельницькому. Закінчивши дитячу школу мистецтв за класом "бандура", продовжила навчання в Хмельницькому музичному училищі. Ще студенткою вона стала переможницею та лауреаткою багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Після закінчення навчання Марина Круть розпочала свою сольну кар'єру.



Марина Круть / @bandura_krut

У 2017 році вона стала учасницею 8 сезону талант-шоу "X-фактор", а у 2019 році спробувала свої сили на ще одному пісенному конкурсі "Голос країни", однак до фіналу таки не дійшла.

У 2018 році KRUTЬ випустила дебютний альбом Arche, а 2019-го року – мініальбом Albino, до якого увійшло 6 пісень. У своїх піснях виконавиця спробувала об’єднати старовинний інструмент та електроніку. Співає артистка пісні про любов та пошук себе, часто бере участь на всеукраїнських конкурсах та фестивалях.

У першому півфіналі Національного відбору чуттєва та ніжна виконавиця KRUTЬ неймовірно вразила усіх суддів та телеглядачів, ставши фавориткою Нацвідбору. За результатами голосування, вона отримала найбільші бали від журі та глядачів.

Марина Круть виступила з композицією "99" про те, що кожен із нас може впасти, проте ми всі маємо 99 причин для того, щоб піднятися і продовжити свій життєвий шлях.

2 – JERRY HEIL

Jerry Heil – псевдонім молодої української співачки Яни Шемаєвої, яка дуже стрімко завоювала глядацьку симпатію та любов. Дівчина за рік встигла стати "Проривом року" за версією премії Jager Music Awards, "Відкриттям року" за версією журналу Viva, номінантом на музичну премію YUNA-2020 у категоріях: "Найкраща виконавиця", "Найкраща пісня", "Відкриття року".



Jerry Heil / @thejerryheil

Народилася майбутня артистка у місті Василькові, що неподалік Києва. Музикою почала цікавитися у 3-річному віці. До 15 років Яна навчалася в музичній школі, а потім вступила в Київський інститут музики імені Рейнгольда Глієра та в Національну музичну академію України імені Петра Чайковського.

З 2012 року почала знімати кавери на пісні таких відомих виконавців, як "Океан Ельзи", The Hardkiss, Twenty One Pilots, Kodaline.

Записавши трек "Де мій дім", юна виконавиця почала шукати саунд-продюсера. Потрапивши на сторінку Vidlik Records у Facebook, вона надіслала чернетки своїх пісень і згодом отримала позитивну відповідь від засновників лейбла Євгенія Філатова та Наталії Жижченко. Після цього вона видала дебютний мініальбом під назвою "Де мій дім", до якого увійшли 4 пісні: "Де мій дім", "Постіль", "Небо" та "Надія".

У 2018 році Яна Шемаєва взяла участь у співочому шоу "X-Фактор", отримавши чотири "так" від членів журі. Потрапивши в тренувальний табір, вона покинула шоу одразу після першого випробування.

Справжнє визнання дівчина отримала після появи на YouTube треку "#ОХРАНА_ОТМЄНА", який став справжнім хітом, набравши 15 мільйонів переглядів. Згодом в молодої артистки з'явилося багато запрошень та пропозицій.

Під час виступу в першому півфіналі Національного відбору на Євробачення, за результатами глядацького голосування Jerry Heil отримала 13 балів із 16 можливих. Вона виконала пісню VEGAN, яка зібрала на ютубі майже мільйон переглядів.

3 – GO_A

Гурт "Go-A" – це київський квартет, який виконує пісні у створеному власноруч музичному стилі "укр-транс". У своїй творчості гурт поєднує танцювальний біт, африканські барабани і етнічний фольк.



Гурт "Go_A"

До складу колективу входять: Тарас Шевченко – клавішні, семплер, перкусія; Катерина Павленко – вокал, перкусія; Іван Григоряк – гітара; Ігор Діденчук – сопілка.

Гурт Gо_A – досить особливий, адже поєднує в собі українські народні мотиви та мотиви народів світу, що виконуються на багатьох музичних інструментах: сопілці, бандурі, окаріні, джембе та інших. Таким чином створюється унікальне звучання.

Попри те, що гурт зародився ще у 2012 році, справжню популярність отримав після виходу синглу "Веснянка", який здобув перемогу конкурсі The Best Track in Ukraine.

Вже навесні 2019 музика гурту потрапляє у першу десятку іTunes Dance chart у Словаччині.

У першому півфіналі Нацвідбору гурт Gо_A виступив з піснею "Соловей", у якій поєднані традиційні українські етномотиви.

4 – DAVID AXELROD

David Axelrod – псевдонім Володимира Ткаченка, який раніше своїм іменем та прізвищем розвивав співочу кар’єру. Після довготривалих пошуків себе він з’явився на публіку в новому амплуа.

Девід народився 22 червня 1983 року в Дніпрі. Закінчивши монтажний технікум і Придніпровську держакадемію будівництва і архітектури, юний хлопець вдався до співів.



David Axelrod / david_axelrod

Чоловік вірив у свої сили і талант, тож за його плечима – участь у співочих талант-шоу "Шанс", "Х-фактор" та "Голос країни". Варто зазначити, що у 2013 році співак вже брав участь у Нацвідборі на Євробачення, дійшовши до фіналу. Втім, після голосування не отримав бажаної перемоги, посівши друге місце.

У 2015 році виконавець узаконив свої стосунки з продюсеркою Оленою Мозговою, яка є донькою відомого композитора Миколи Мозгового. Подружжя виховує доньку Соломію.

Навколо знаменитості зараз вирує скандал, адже у день другого півфіналу Нацвідбору Євробачення-2020 на David Axelrod посипалися гучні звинувачення від колишньої менеджерки, яка назвала співака шахраєм та аферистом. Олена Мозгова всіляко відстоює права чоловіка та запевняє, що "ніякі заказухи та жовті статті не виб'ють їх із колії".

На сцені Національного відбору на Євробачення артист заспівав композицію Horizon. За його словами, в конкурсній пісні йдеться про нескінченне кохання. Трек він записав, коли його дружина була вагітною.

5 – KHAYAT

KHAYAT – стилізований під прізвище псевдонім українського співака Андрія Хайата. Народився артист в місті Знам'янка Кіровоградської області, закінчивши музичну школу за класом "акордеон". У 2019 році закінчив Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціалізацією "англійська та арабська мова".



KHAYAT / @ado.khayat

Популярність до виконавця прийшла після того, як він дійшов до фіналу талант-шоу "Голос країни-9", а згодом і виступив у Національному відборі на Євробачення-2019.

5 червня 2019 року KHAYAT випустив дебютний альбом KHMIL'. Усі пісні – це синтез електронної музики, етнічних мелодій та східних мотивів. Для композицій співак використав дудук, сопілки, дарбуку і тибетську чашу.

Того ж року, на фестивалі "Українська пісня", із треком "От і вся лбв" KHAYAT став переможцем глядацьких симпатій. Дещо пізніше виконавець презентував кліп на пісню Osoka.

У другому півфіналі Національного відбору на Євробачення співак виконав пісню Call for love, у якій поєднав сучасну електронну музику та українські мотиви. KHAYAT зазначив, що для нього важливо, щоб пісня України на Євробаченні містила аспект національної ідентифікації.

6 – TVORCHI

TVORCHI – український електронний гурт з Тернополя, заснований 2018 року саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні. Андрій постав на теренах музичної сфери ще у 2011 році. Співпрацюючи з американським лейблом, він зводив треки та викладав їх на онлайн-платформу SoundCloud. Втім, після створення гурту TVORCHI усі записи заблокував.



TVORCHI / @tvorchi_official

Щодо Джеффрі, то цікавитися музикою він почав в старшій школі, співаючи у хорі. Через деякий час навчився грати на гітарі і почав виступати з вуличними музикантами.

На рахунку молодого гурту два альбоми – The parts (2018) і Disco lights (2019). Справжній резонанс спричинив кліп музикантів на трек Believe, який був знятий за 100 доларів, а всього за 12 годин набрав майже 100 000 переглядів. Наразі кліп налічує майже мільйон переглядів.

9 вересня 2019 року гурт випустив сингл "#не танцюю", а згодом випустили кліп, у якому знялися відомі українські блогерки, які усіляко підтримують колектив.

У другому півфіналі Нацвідбору виконавці виконали пісню Bonfire. За їхніми словами, пісня висловлює все те, що хоче донести молодь сучасному світу: люди повинні бути свідомими у ставленні до нашої планети та відповідати за свої дії.

