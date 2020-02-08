Нацвідбір Євробачення-2020: чи погоджуєтесь ви з результатами першого півфіналу – опитування

У суботу, 8 лютого, на телеканалах "СТБ" та "UA: Перший" відбувся перший півфінал Національного відбору Євробачення-2020. В ефірі конкурсу виступили 8 учасників, з яких лише троє потрапили у фінал, що відбудеться 22 лютого.

Талановиті вокалісти презентували свої оригінальні пісні, які можуть допомогти їм здобути перемогу на відборі Євробачення-2020. Із 8 перших артистів до фіналу Національного відбору дійшли всього лише 3.

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Після першого півфіналу стало відомо, хто ж претендує на перемогу в шоу – ними стали Jerry Heil, KRUTЬ та Gо_A. Імена трьох інших фіналістів будуть відомі наступної суботи, 15 лютого. Саме ці артисти, згідно з голосуванням зіркового журі та глядачів, зможуть представляти країну на міжнародному вокальному шоу Євробачення-2020, що відбудеться в Роттердамі, Нідерланди у травні цього року.

Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, чи згідні ви з результатами першого півфіналу Національного відбору?

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