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Нацвідбір Євробачення-2020: David Axelrod звинуватили у плагіаті пісні

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David Axelrod звинуватили у плагіаті пісні / Facebook / @DavidAxelrod.Official

Хоч Сергій Притула жартома нарікав у прямому ефірі, що Національний відбір Євробачення-2020 обходиться без скандальних тем, користувачі мережі іншої думки. Співака David Axelrod, який потрапив до фіналу шоу, запідозрили у плагіаті.

Як відомо, David Axelrod виступив у другому півфіналі Нацвідбору Євробачення-2020, який пройшов 15 лютого. Чуттєва композиція зачарувала багатьох меломанів, а потужний голос артиста викликав схвальні коментарі у суддів шоу. 

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За словами David Axelrod, композицію HORIZON він написав після того, як дізнався про вагітність дружини Олени Мозгової. Наразі Соломії майже 5 років і вона в захваті від треку зіркового батька. Тому David Axelrod вирішив, що зараз найкращий час презентувати авторську композицію та підкорювати з нею Нацвідбір і, можливо, Євробачення-2020. Артист зізнався, що лірична балада може зацікавити меломанів, адже такий стиль пісні поступово зникає. 

Я прийшов на Нацвідбір тільки через пісню. Багато років писав і дописався до композиції HORIZON. Історія дуже романтична: коли я дізнався, що моя дружина вагітна, на той момент в мене була гітара під рукою, я її записав… Пісня не просто так лежала більше 5 років, вона чекала на свій час,
– розповів David Axelrod.

Свій виступ співак присвятив донечці Соломії та дружині Олені Мозговій. Композиція сподобалась глядачам Нацвідбору та суддям, відтак David Axelrod став одним із 6 фіналістів шоу. 

David Axelrod – HORIZON на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

Однак вже після шоу у мережі ретельно вивчили треки конкурсантів. Виявилось, що пісня David Axelrod дуже нагадує популярну композицію гурту Chicago – I Don't Wanna Live Without Your Love. Трек американський колектив випустив у 1988 році. Лірична пісня набула шаленої популярності у світі та увійшла до альбому Chicago 19 (Expanded Edition).

Дивіться кліп до пісні Chicago – I Don't Wanna Live Without Your Love: відео 

 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України Новини LifeStyle LifeStyle Скандал Євробачення 2020 Музика
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