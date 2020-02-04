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KHAYAT вразив меломанів східними мотивами у пісні для Нацвідбору: відео та слова треку

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KHAYAT презентував трек на Євробачення-2020 / Instagram / @ado.khayat

Вже 8 лютого в Україні відбудеться перший півфінал Євробачення-2020. Тому учасники Нацвідбору поспішають презентувати свої конкурсні пісні. Так, 4 лютого співак KHAYAT опублікував трек Call for love.

Англомовна композиція повністю відтворювала авторський стиль артиста та допомогла йому відкрити незвичну манеру співу. Окрім цього, у Call for love Андрій Хаят вміло поєднав східні національні мотиви і танцювальні ритми, що підкорило меломанів. 

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Для написання цієї пісні мені довелось зламати безліч бар‘єрів у собі і я відчуваю, що вона є дійсно особливою,
– зазначив він.  

Окрім цього, KHAYAT зізнався, що трек розповідає про кохання та пошуки цього почуття. Артист переконаний: багато людей бояться відкривати серце іншим, тому його композиція може стати поштовхом для цього. 

"Call for love – сміливий заклик до кохання! Це нагадування, що кохання є тією самою рушійною силою, яка робить наше життя яскравим і повноцінним, але не кожен готовий свідомо впустити її до свого серця. Іноді людині потрібен певний поштовх, аби побачити, що життя складається не тільки з рутинного буття, стресу та нав‘язаних стандартів соціуму. Call for love і є цим самим поштовхом!" – пояснив Андрій Хаят.

Слухайте конкурсну пісню KHAYAT на Євробачення-2020 – Call for love: відео 

Як відомо, артист виступить у другому півфіналі нацвідбору, що пройде 15 лютого. Окрім KHAYAT, за можливість представляти Україну на Євробаченні-2020 поборються гурт [О], Assol, CLOUDLESS, GARNA, Katya Chilly, FO SHO, David Axelrod, Олександр Порядинський, TVORCHI, GIO, Jerry Heil, KRUTЬ, Еліна Іващенко, GO-A та MOONZOO feat. FMF Sure. Хто переможе – меломани дізнаються вже 22 лютого. 

KHAYAT – Call for love: текст пісні 

Let me hold you tight
Through the day and night
Rolling out of sight. So silent.
I’m for all the sakes
Taking all it takes
Wanna break the walls inside ya

God is all you’ve got
Let me help you out
You won’t make me stop
Hiding in your heart and call

Chorus:
For love
For love
For love
For love
Call for love
Call for love

Hate me and crave me
Beg me and slave me
Loose and Obtain me
Let me, just let me

God is all you’ve got
Let me help you out
You won’t make me stop
Hiding in your heart and call

Chorus:
For love
For love
For love
For love
Call for love
Call for love

God is all you’ve got
Let me help you out
You won’t make me stop
Hiding in your heart and call

Chorus:
For love
For love
For love
For love
And call for love

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Музика Євробачення 2020
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