Для чого Джонні Депп зареєструвався в інстаграмі: відеозвернення зірки

Вчора, 16 квітня, голлівудський актор створив особистий профіль в інстаграмі. Джонні Депп заінтригував прихильників раптовою появою в соціальних мережах, проте поспішив пояснити своє рішення. Зірка вирішив підтримати суспільство у період спалаху коронавірусу та розповів про нову музичну колаборацію.

Світовий шоу-бізнес сколихнула новина про початок публічного життя Джонні Деппа у соціальних мережах. Він опублікував свій перший інстаграм-допис, яким повідомив фоловерів про сюрприз. Голлівудський актор не став довго тримати прихильників у здогадках та звернувся до суспільства у відео вже за кілька годин.

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Судячи з усього, Джоннні Депп надихнувся прикладом зіркових колег, які з дня у день мотивують прихильників дотримуватися карантинного режиму та діляться власними порадами для дозвілля в самоізоляції. Зірка також порушив тему пандемії коронавірусу та акцентував на тих проблемах, які спричинила недуга – безробіття та відсутність належної медичної допомоги.

Нам необхідно допомагати одне одному впродовж цих темних часів, це тяжчий час для тих, кого ми любимо, для нашої громади, для світу, для майбутнього та для кожного з нас… Будьте в безпеці, будьте здоровими і залишайтеся вдома,

– закликав знаменитий актор.

Він порадив фоловерам розваги, яким свого часу допомагав дітям боротися з нудьгою: малювання, читання, навчання, гра на музичних інструментах, зйомки власних фільмів на телефон та укладання особистих плейлистів.

Проте Джонні Депп не лише висловився про необхідність ізоляції, а й підготував подарунок для фанів, яким вирішив урізноманітнити їхній карантин. Минулого року він разом з володарем Греммі Джеффом Беком записав кавер на пісню Джона Леннона Isolatio, а тепер вирішив презентувати її в соціальних мережах.

Вони зізналися, що планували представити трек згодом, проте сучасні обставини додали їхній роботі ще більшої актуальності. Крім того, Джонні Депп зауважив, що скоро меломанам варто очікувати на ще один спільний експеримент зірок.