Навмисно записалася у спортзал, щоб побачити його, – Соколова про першу зустріч із Вакарчуком

Відома українська журналістка та відеоблогерка Яніна Соколова нещодавно взяла інтерв'ю у фронтмена гурту "Океан Ельзи" та лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука. За її словами, в 14 років вона навіть очікувати не могла, що в майбутньому співак скаже їй: "Ти – мій кумир".

Про це Яніна Соколова розповіла в інтерв'ю 24 каналу.

Читайте також: Він страшно мене бісив, – Соколова розповіла про знайомство з Харчишиним

"Життя – непередбачуване. Ти можеш бути чиїмось фанатом, як от із Вакарчуком, а потім зустрітися, і людина, плачучи, як Вакарчук, скаже: "Ти – мій кумир. Я тебе просто обожнюю, неймовірно захоплююсь твоєю силою", – поділилася думками Яніна.

Вона згадала себе 14-річною, коли ходила у спортзал в Палаці спорту цілий місяць, щоб потрапити на його концерт.

"У мене не було грошей на квиток, мене виховувала лише мама. Тож я навмисно записалася у спортзал, дотичний до університету, заплативши 15 гривень, ходила туди, щоб створювати ілюзію", – згадує журналістка.

І таки дочекалася, коли Вакарчук прямував через службовий вхід, який пролягав крізь спортзал. Тоді побачила його вперше. А зараз я дозволяю йому обійняти мене, кажу різні фрази, скидаю його, коли мені телефонує (Усміхається),

– розповіла Яніна.

Пригадуючи нещодавнє інтерв'ю з Вакарчуком перед парламенстькими виборами, Соколова зауважила, що попри емоційність розмови, Святослав дуже мало розповів про свою партію "Голос".

Це вже вкінці у нас була історія емоційного "мі-мі-мі". А так, в принципі, він нічого не сказав про свою партію. Я ниточку за ниточкою робила той килим. Чогось ми добилися, але загалом він дуже мало розказав,

– підкреслила Соколова.

Першу та другу частину інтерв'ю з Яніною Соколовою читайте на сайті 24 каналу

Відео інтерв'ю Яніни Соколової зі Святославом Вакарчуком:

Відео повного інтерв'ю з Яніною Соколовою: