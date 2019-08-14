Навмисно записалася у спортзал, щоб побачити його, – Соколова про першу зустріч із Вакарчуком
Відома українська журналістка та відеоблогерка Яніна Соколова нещодавно взяла інтерв'ю у фронтмена гурту "Океан Ельзи" та лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука. За її словами, в 14 років вона навіть очікувати не могла, що в майбутньому співак скаже їй: "Ти – мій кумир".
Про це Яніна Соколова розповіла в інтерв'ю 24 каналу.
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"Життя – непередбачуване. Ти можеш бути чиїмось фанатом, як от із Вакарчуком, а потім зустрітися, і людина, плачучи, як Вакарчук, скаже: "Ти – мій кумир. Я тебе просто обожнюю, неймовірно захоплююсь твоєю силою", – поділилася думками Яніна.
Вона згадала себе 14-річною, коли ходила у спортзал в Палаці спорту цілий місяць, щоб потрапити на його концерт.
"У мене не було грошей на квиток, мене виховувала лише мама. Тож я навмисно записалася у спортзал, дотичний до університету, заплативши 15 гривень, ходила туди, щоб створювати ілюзію", – згадує журналістка.
І таки дочекалася, коли Вакарчук прямував через службовий вхід, який пролягав крізь спортзал. Тоді побачила його вперше. А зараз я дозволяю йому обійняти мене, кажу різні фрази, скидаю його, коли мені телефонує (Усміхається),
– розповіла Яніна.
Пригадуючи нещодавнє інтерв'ю з Вакарчуком перед парламенстькими виборами, Соколова зауважила, що попри емоційність розмови, Святослав дуже мало розповів про свою партію "Голос".
Це вже вкінці у нас була історія емоційного "мі-мі-мі". А так, в принципі, він нічого не сказав про свою партію. Я ниточку за ниточкою робила той килим. Чогось ми добилися, але загалом він дуже мало розказав,
– підкреслила Соколова.
Першу та другу частину інтерв'ю з Яніною Соколовою читайте на сайті 24 каналу
Відео інтерв'ю Яніни Соколової зі Святославом Вакарчуком:
Відео повного інтерв'ю з Яніною Соколовою:
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