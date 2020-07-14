У Голлівуді досі оговтуються від втрати: 33-річна акторка Ная Рівера потонула під час відпочинку на озері. Журналісти LifeStyle 24 вирішили познайомити читачів із творчістю зірки та виділити 5 фільмів та серіалів, в яких можна побачити харизматичну красуню.

Що сталось із Наєю Ріверою

8 липня акторка Ная Рівера влаштувала 4-річному сину Джозі відпочинок на катері. Зірка орендувала судно та виплила з дитиною на середину озера Піру, що розташоване в національному лісі Лос-Падрес. Правоохоронці виявили сплячого хлопчика на борту та відтоді шукали тіло зниклої Наї Рівери.

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Тільки за 5 днів пошуків акторку врешті знайшли. За версією правоохоронців, під час відпочинку Ная Рівера врятувала свого сина від підводної течії, яка буває на озері Піру. А от самій вибратись на судно їй не вдалось.

Поки у Голлівуді оплакують втрату, журналісти 24 каналу вирішили згадати, які фільми та серіали з Наєю Ріверо принесли їй найбільшу славу Здебільшого акторка поставала на екрані в епізодичних ролях, які заслуговують на увагу кіноманів.

Біографія та фільмографія Наї Рівери

Ная Рівера змалку знала, що стане зіркою. Її мама Йоланда була моделлю та мотивувала доньку до роботи манекенницю. На одній зі зйомок красуню помітив кінопродюсер, який і запропонував дівчині спробувати свої сили ще й в Голлівуді.

Численні кастинги приводили Наю Ріверу до епізодичних ролей, які, без сумніву, принесли їй славу. Та найбільшим проривом у її кар'єрі стала участь у серіалі "Хор", де акторка зіграла школярку, яка закохалась у свою подругу. Окрім цього, Ная Рівера майстерно поставала в американських комедіях та багатосерійних стрічках, де була колегою таких знаменитих акторів як Чарлі Шина, Девіда Карузо, Хезер Морріс, Лії Мішель та ін. У Голлівуді передбачали, що зірка доб'ється чималих успіхів, тому її смерть стала шоком для багатьох колег.

6 стрічок з Наєю Ріверою

"Хор"

Рік виходу – 2009 – 2015

Жанр – серіал з елементами мюзиклу, драми і комедії

У серіалі "Хор" Ная Рівера зіграла другорядну роль Сантани Лопес. Однак її героїня стала однією з тих, які найбільше сподобались американським глядачам, відтак красуня отримала популярність.

За сюжетом, група школярів вступає до гуртка та намагається зробити хор "Нові напрямки" одним з найуспішніших. Та у прагненні розвиватись і виборювати призові місця вокалісти отримують чимало ворогів серед учнів. У закладі організовується група підлітків, яка прагне закрити гурток. Окрім цього, глядачі побачать класичні драматичні ситуації, які стаються з головними героями через нещасливе кохання чи непорозуміння з однолітками та батьками.

Дивіться трейлер до серіалу "Хор": відео

"Місце злочину: Маямі"

Рік виходу – 2008

Жанр – кримінальний серіал

З'явилась Ная Рівера і в епізоді популярного кримінального серіалу "Місце злочину: Маямі". У детективній стрічці акторка зіграла Рейчел Калвадо. Її героїню можна побачити в епізоді Power Trip, де жінка стає жертвою серійного маніяка. Розслідуванням займається талановитий криміналіст Гораціо Кейн та його помічники.

Ная Рівера у серіалі "Місце злочину: Маямі": відео 18+

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"Біля диявольських дверей"

Рік виходу – 2014

Жанр – фільм жахів

Це моторошна історія про дівчину-підлітка, яка прагне збагатитись, однак продає свою душу. У порожньому будинку її виявляє агент з нерухомості, яка телефонує батькам неповнолітньої. Однак виявляється, підлітка знайшли правоохоронці кілька годин тому, а перед жінкою – фантом дівчини, що покінчила життя самогубства. Відтак кожен, хто потрапляє до цього дому, стає замішаний в небезпечну гру з демонами.

Ная Рівера зіграла у стрічці сестру агента з нерухомості Лі, яка не вірить у природні причини смерті родички.

Дивіться трейлер до фільму "Біля диявольських дверей": відео 18+

"Божевільні сім'ї"

Рік виходу – 2017

Жанр – комедія

Липень – чудовий час для відпочинку. Однак одразу 4 родини приїхали на кемпінг та намагаються вибороти собі місце в зоні відпочинку. Та чи готовий хоч хтось з головних героїв до пошуку компромісів? За курйозним трейлером можна припустити, що ні.

Дивіться трейлер до фільму "Божевільні сім'ї": відео

"Підступні покоївки"

Рік виходу – 2015

Жанр – комедійно-драматичний серіал

Наю Ріверу можна побачити і в популярному в США серіалі "Підступні покоївки". Акторка зіграла Бланку Альварес у 4 епізодах стрічки.

Серіал розповідає про покоївок, які працюють в елітних будинках Беверлі-Гіллз. За класикою Голлівуду, прислуга дізнається чимало деталей приватного життя своїх роботодавців та навіть стає жертвою нападу.

Дивіться трейлер до серіалу "Підступні покоївки": відео