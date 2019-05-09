Найбагатша модель світу Кендалл Дженнер запустить власний бренд

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner

23-річна Кендалл Дженнер, яка успішно співпрацює з найкращими брендами, вирішила спробувати себе у бізнесі. Модель заявила про запуск власного косметичного бренду. Дівчина вже обрала для нього назву та вирішила, що включатиме її лінійка.

Попри те, що Кендалл Дженнер вважається найбагатшою моделлю на сьогодні, вона вирішила продовжувати розвиватися у кардинально іншій галузі. Ймовірно, 23-річна модель бере приклад зі своїх сестер Кайлі та Кім, косметична марка яких має неабиякий попит. Як повідомляє WWD, перший крок до створення організації Кендал Дженнер вже зробила – вона зареєструвала власну торгову марку.

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На сьогодні марка перебуває на стадії розробки, оскільки заявку про реєстрацію модель подала всього кілька днів тому. Що стосується найменування, воно буде доволі передбачуваним – Kendall Jenner або просто Kendall. Однойменний бренд включатиме в засоби для догляду за шкірою, волоссям, нігтями та для особистої гігієни, а також випускатиме парфуми і продукти для макіяжу.

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кендалл Дженнер
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