Найбільш скандальні образи Меланії Трамп під час офіційних поїздок з чоловіком

Зараз достовірно відомо, як мінімум, про дві інтрижки Дональда Трампа на стороні. Ще одна досить божевільна історія – це відносини президента з його донькою Іванкою. Трамп публічно заявляв, що вона дуже сексуальна. Меланії Трамп природно не дуже подобається дивитися на все це і вона всіляко показує свою неприязнь.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

Читайте також: Меланія Трамп підібрала ефектне вбрання на зустріч з військовими: фото

За його словами, Меланія розуміє, що чоловік не тільки дивно поводиться з донькою від першого шлюбу, він ще й "ходив наліво", коли вона виношувала їх спільну дитину.

Цим, я думаю, пояснюється небажання президентської дружини їздити разом з ним за кордон і навіть тримати його за руку. У жовтні один журналіст запитав її: "Скажіть, ви любите свого чоловіка?" Знаєте, що вона відповіла? "У нас все добре. У нас все просто відмінно",

– підкреслив журналіст.

Також він додав, що при цьому американська перша леді іноді одягається з якимось особливим сенсом. Під час недавньої поїздки в Африку, в Кенії, вона ходила в білому пробковому шоломі – символі расизму і колоніалізму. В Єгипті одяглася як пособник нацистів з фільмів про Індіану Джонса.

Яковина нагадав, як у вересні в США почався страшний скандал. За наказом Трампа влада відбирала у нелегальних іммігрантів дітей і саджала їх дітей в клітки. Громадськість була дико обурена. А Меланія показалася на публіці в куртці з написом "Мені цілком наплювати. А вам?".



Меланія в колоніальному капелюсі в Африці



Дружина Трампа в Єгипті



Меланія в куртці "Мені все одно"

"Вона часто поводиться так, ніби ненавидить і свого чоловіка, і своє нинішнє становище, і Америку, і всіх її мешканців. Чесно сказати, мені її навіть трохи шкода. Але тут з'ясувалося, що шкодувати треба не її, а тих, хто спробує перейти їй дорогу", – додав журналіст.

Більше про характер Меланії Трамп дивіться у відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 17 листопада 2018