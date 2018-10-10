Найбільша цінність: Мадонна показала унікальне спільне фото з шістьма дітьми

60-річна американська виконавиця Мадонна рідко публікує спільні фото зі всіма своїми дітьми, однак цього разу вирішила зробити сюрприз шанувальникам, показавши знімок з 22-річною Лурдес, 18-річним Рокко, 13-річними Девідом і Мерсі, а також 6-річними близнюками Стеллою і Естер.

Цього року 22 листопада у США відзначається День подяки. На честь сімейного свята Мадонна опублікувала зворушливе фото на своїй сторінці в Instagram.

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У підписі до знімка співачка розповіла про свою любов і вдячність до найдорожчих людей – її дітей.

Те, за що найбільше вдячна! Мої діти повели мене новими шляхами і відкрили двері, у які я навіть ніколи не думала заходити. Слава, успіх і записані альбоми ніколи не зможуть зрівнятися з тим, що я люблю і ціную найбільше на світі! Щасливого Дня подяки з Малаві!

– заявила Мадонна.



Діти Мадонні / Instagram @madonna

Нагадаємо, 7 лютого 2017 року Мадонні дозволили всиновити ще двох дітей з Малаві. Зірка уже має чотирьох дітей: двох біологічних – Лурдес і Рокко, та двох прийомних – Девіда Банду і Мерсі.