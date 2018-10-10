Найбільша цінність: Мадонна показала унікальне спільне фото з шістьма дітьми

601
Мадонна
Мадонна / www.gettyimages.com

60-річна американська виконавиця Мадонна рідко публікує спільні фото зі всіма своїми дітьми, однак цього разу вирішила зробити сюрприз шанувальникам, показавши знімок з 22-річною Лурдес, 18-річним Рокко, 13-річними Девідом і Мерсі, а також 6-річними близнюками Стеллою і Естер.

Цього року 22 листопада у США відзначається День подяки. На честь сімейного свята Мадонна опублікувала зворушливе фото на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:"Доньки – наше майбутнє": Мадонна зворушливо привітала Лурдес з днем народження

У підписі до знімка співачка розповіла про свою любов і вдячність до найдорожчих людей – її дітей.

Те, за що найбільше вдячна! Мої діти повели мене новими шляхами і відкрили двері, у які я навіть ніколи не думала заходити. Слава, успіх і записані альбоми ніколи не зможуть зрівнятися з тим, що я люблю і ціную найбільше на світі! Щасливого Дня подяки з Малаві!
– заявила Мадонна.

діти мадонни
Діти Мадонні / Instagram @madonna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

Нагадаємо, 7 лютого 2017 року Мадонні дозволили всиновити ще двох дітей з Малаві. Зірка уже має чотирьох дітей: двох біологічних – Лурдес і Рокко, та двох прийомних – Девіда Банду і Мерсі.

Теги: LifeStyle Музика Мадонна Зіркові мами Діти і неповнолітні
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Елегантність на кожен день: як восени одягнутися у стилі француженки Бріджит Макрон
сьогодні 15:37 Елегантність на кожен день: як восени одягнутися у стилі француженки Бріджит Макрон
7188
Крем-супи взимку: ТОП-4 рецепти ніжної страви
сьогодні 15:00 Крем-супи взимку: ТОП-4 рецепти ніжної страви
Юлія Девда 404
Міжнародний День синів: щирі привітання у віршах
сьогодні 14:19 Міжнародний День синів: щирі привітання у віршах
1389
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
сьогодні 12:59 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
7389
Як святкують День подяки в США: історія та традиції
сьогодні 12:00 Як святкують День подяки в США: історія та традиції
1585
Чи вигідно купляти одяг у Чорну п’ятницю? Секрети шопінг-експерта
21 листопада 18:00 Чи вигідно купляти одяг у Чорну п’ятницю? Секрети шопінг-експерта
Юлія Девда 1588
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук