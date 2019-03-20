Найбільша угода століття коштує 71 мільярд доларів: компанія Disney купила відому кіностудію

Одні з найпопулярніших кінокомпаній світу Disney і 21th Century Fox об'єдналися в одну корпорацію. Угода, яка організації Walt Disney коштувала 71 мільярд доларів, відкрила для них багато горизонтів. Тепер у власності холдигну з'явилося ще більше активів.

Компанія Walt Disney поглинула корпорацію 21th Century Fox. Про це повідомляє іноземне видання Bloomberg. Як зазначається в джерелі Руперт Мердок повідомив про угоду на покупку активів ще у 2017 році. Тоді за його володіння, а саме News Corporation, йому пропонували 52 мільярди доларів.

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Однак угода щодо покупки цінних активів і однієї з найзнаменитіших кінокомпаній світу здійснилася у 2019 році. Корпорація Disney купила 21th Century Fox для того, аби ще вільніше конкурувати з такими технологічними лідерами і стримінговими сервісами як Netflix та Amazon.

В пакет активів, який придбали керівники холдингу Disney входила не лише кіностудія 21th Century Fox, а й 20th Century Fox, кабельні мережі FX і National Geographic. Однак угода на 71,3 мільярда доларів угода неабияк вдарила по бюджету компанії, тому вони вирішили скоротити кількість голлівудських студій з шести до п'яти. У списку залишилися: Warner Bros., Columbia Pictures, Universal Studios, Paramount Pictures і сама Walt Disney.