"Найбільше моє диво – це Ти": Оля Цибульська зворушливо привітала сина з днем народження

Українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська розповіла про найбільше диво, яке трапилося з нею в переддень Різдва 4 роки тому. Її синові Несторові виповнилося 4 роки. Зірка ніжно привітала його з днем народження.

Переможниця першого сезону проекту "Фабрика зірок" опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок із сином, якому в переддень Різдва, 6 січня, виповнилося 4 роки. Співачка зворушливо привітала сина і поділилася тим, що відбувалося з нею під час вагітності.

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Оля Цибульська розповіла, що весь 2014 рік їй довелося бігати вагітною дівчинкою і о 4 ранку прокидатися на ефіри. Співачка зазначила, що від моменту, коли взнала про вагітність, вона впевнено чекала сина.

Сьогодні нашому синові 4 роки. Перед сном він сказав, що має мрію, щоб я спекла йому рибку і зварила вермишельки, а тато прочитав Гаррі Поттера. Збулося. Поки твоя дитина ще малюк – ти всесвіт і чарівник. Це так швидко минає. Хочеться запам’ятати кожну секунду. Які ми батьки – покаже час. Чарівники ми, як каже Нестор, – суперові. Будь здоровий , синок! І хай дива трапляються кожного дня. Бо найбільше моє диво – це Ти. Вітайте мого Нестора. Все передам,

– зворушливо прокоментувала світлину Ольга Цибульська.