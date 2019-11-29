Найбільше родинне свято США: як зірки відзначили День подяки

Знаменитості радо ділилися на сторінках соціальних мереж своїми кулінарними здібностями та затишними родинними фото. Так, вони висловлювали вдячність рідним та бажали всім любові, добра та достатку.

Із Днем подяки пов'язано багато традицій, які американці пильно бережуть. Цього дня всі члени сім'ї повинні сходити в церкву, а після служби зібратися за одним столом, на якому неодмінно будуть індичка, гарбузовий пиріг, картопляне пюре та соус із журавлини. Зірки теж не прогавили можливості похвалитися родинним вечором та навіть архівними світлинами.

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Різ Візерспун

Американська оскароносна акторка та продюсер опублікувала фото у розкішному будинку за сервірованим святковим столом. Він не був заставлений численними стравами. Замість цього зірка прикрасила його блакитно-білими квітковими композиціями.

Подяка – це коли хтось інший готує, поки ти відкриваєш вино... Щасливого Дня подяки, товариствро! Вдячна за мою веселу, прихильну громаду,

– привітала зі святом Різ Візерспун.



Різ Візерспун на День подяки / Instagram /@reesewitherspoon

Вікторія Бекхем

Британська співачка та модельєр провела цей день у родинному колі. 45-річна знаменитість поділилася знімком з зірковим чоловіком-футболістом Девідом Бекхемом та їхніми дітьми: трьома синами та донечкою. Судячи з усього, сімейство готувалося до цього особливого торжества, адже вони були одягнені зовсім не по-домашньому: розкішні костюми та вечірні сукні.

З Днем подяки всіх, хто святкує сьогодні й поцілунки від нас для кожного,

– прокоментувала зворушливий кадр Вікторія Бекхем.



Родина Бекхемів у День подяки / Instagram /@victoriabeckham

Дженніфер Лопес

Співачка та акторка зворушила серією світлин на яких разом з доньками та чоловіком бейсболістом Алексом Родрігесом готує святкову вечерю. Цей процес приніс родині не лише користь, а й задоволення. Приготування перетворилось на своєрідну розвагу, під час якої сім'я сміялася та допомагала одне одному.

Донателла Версаче

Італійська модельєрка та головна дизайнерка модного дому Versace поділилася кумедним образом. У День подяки святкова індичка – головна страва торжества, була не лише на столі у будинку Донателли Версаче. Вона одягнула дотепні домашні капці у вигляді запечених індичок.

Як бачите, я не завжди на підборах,

– пожартувала знаменитість.



Донателла Версаче / Instagram /@donatella_versace

Сара Джесіка Паркер

Американська акторка поділилася фото свого святкового столу. На ньому було чимало страв: салати, піріг, картопля та, безумовно, індичка, яку родина готувала до подачі на стіл.

Будьте ситими, оточені коханими людьми, які вас люблять, і багато охочих надати підтримку. Щасливого Дня подяки,

– привітала зірка.



Святковий стіл Сари Джесіки Паркер / Instagram /@sarahjessicaparker

Дженніфер Еністон

Американська акторка зібрала друзів у своєму домі на День подяки. Вона вирішила здивувати свого друга коміка телеведучого Джиммі Кіммела особливою стравою. Для кулінарного шедевру Дженніфер Еністон обрала традиційну гостру мексиканську страву енчілада.

Гілларі Клінтон

Перша леді США поділилася в мережі архівною світлиною з донькою письменницею Челсі та чоловіком 42 президентом США Біллом Клінтоном. У коментарі Гілларі зазначила, що це свято одне з найулюбленіших для їхньої родини.

День подяки – одне з моїх улюблених свят. Незалежно від того, звідки ми чи наші предки, мільйони американців сьогодні зберуться разом, щоб відламати шматок хліба. Це чудове нагадування, що наша країна є і місцем, і ідеєю, де кожен може знайти дім, щоб почуватися вільно. Бажаю вам чудового та смачного святкування з усіма улюбленими людьми,

– звернулася політик.



Родина Гілларі Клінтон / Instagram /@hillaryclinton

Джаред Лето

Джуліанн Мур



Святкова індичка Джуліанн Мур / Instagram / @juliannemoore

Меттью Мак-Конегі

Опра Вінфрі

Kehlani



Приготування до Дня подяки Kehlani / Instagram /@kehlani