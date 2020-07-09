Модель та блогерка з Полтавщини Міла Кузнєцова стала новою рекордсменкою України у номінації "Найбільші жіночі натуральні груди". Вона має 13 розмір грудей, а їхній обхват складає 135 см 5 мм. Попередньо жінка пройшла медичне обстеження, яке засвідчило натуральність її грудей.

Реєстрація нового рекорду відбулась 9 липня у Києві за участю представників Національного Реєстру Рекордів, повідомляє 24 канал. Один з них – Лана Ветрова – вже опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці фотографію Міли Кузнєцової за хвилину до реєстрації рекорду.

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Відомо, що жінка була переконана, що має найбільший розмір грудей в Україні, тому сама подала заявку на фіксацію рекорду. У червні їй зробили перші заміри грудей, які сьогодні підтвердились перед громадськістю. Варто додати, що заміри грудей у попередньої рекордсменки становили 128 сантиметрів, в той час як у Міли Кузнєцової – 135 см 5 мм.



Міла Кузнєцова – володарка найбільших грудей України / Фото Андрія Костюка, 24 канал



Міла Кузнєцова побила рекорд України у категорії "Найбільші жіночі натуральні груди" / Фото Андрія Костюка, 24 канал