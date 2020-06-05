Український телеведучий Володимир Остапчук взяв участь в новому випуску програми "Слава+", що виходить на ютуб-каналі "Люкс ФМ". В інтерв'ю він розповів про те, що насправді зробило його популярним, про стосунки з новою коханою та шквал критики та хейту, який на нього обрушився.

Український шоумен наприкінці жовтня розлучився зі своєю дружиною Оленою Войченко, з якою прожив у шлюбі 12 років, тож саме інформація у ЗМІ про їхнє розлучення, зробила телеведучого справді популярним, йдеться в програмі "Слава+".

Читайте також Володимир Остапчук розсекретив свої доходи: скільки заробляє шоумен

Я колись жартував і думав, що став відомим завдяки Євробаченню, чи через те, що веду топові проєкти в цій країні, але найбільшу популярність я отримав завдяки розлученню. Це нагативна популярність, але це найбільш відома подія, окрім Євробачення, з якою асоціюється Остапчук,

– розповів телеведучий.

За словами Остапчука, проблема сім’ї була в тому, що у них з Оленою була дуже "ідеальна картинка" в інстаграмі. Саме тому на нього обрушився увесь хейт, адже таким чином він обманув людей, яким показував щасливе життя. Остапчук зазначив, що непорозуміння в сім’ї тривали 1,5 роки, але разом з ексдружиною Оленою Войченко він намагався зберегти імідж, однак в якийсь момент зрозумів, що далі так бути не може.

Відомо, що своїх дітей Володимир Остапчук з новою обраницею ще не знайомив, однак у новому помешканні, яке закохані винаймають, передбачена окрема кімната для доньки Емілії, якій сьогодні, 5 червня, виповнилося 7 років та для молодшого 2-річного сина Евана.

"Мені не соромно бути щасливою людиною. І якщо мама з татом живуть щасливіше, аніж жили в шлюбі, це бачать діти. Вони це дуже відчувають. Емілія знає, що ми живемо з Оленою окремо, але вона не знає, що я живу з Христиною. Це має бути обдуманий вчинок разом з дитячим психологом. Це той крок, який треба обдумати, домовитися і зробити", – заявив Остапчук.

Телеведучий також розповів, що Христина отримала хвилю хейту після того, як вони оголосили всім, що закохані одне в одного. За словами підписників, його нова дівчина стала "розлучницею", таким чином зруйнувавши ідеальну сім’ю

Моє особисте життя зараз на топі. Я отримую мільйон повідомлень та пропозицій. Ми викладали разом фото з однакових локацій. І щоб всі не думали, чого я її приховую, я вирішив показати, щоб у всіх більше не виникало питань. Ми подумали і вирішили, що це буде програма "Світське життя", в цей проєкт я приходив розповідати про розлучення, але паралельно з'явилася величезна кількість інших журналістів, які теж хотіли все висвітлити. Але це не означає, що зі свого життя, я робитиму серіал,

– розповів Володимир Остапчук.

Телеведучий зазначив, що поки що розмов про весілля в молодої пари немає. Але від третьої дитини не відрікається. За його словами, Христина буде хорошою мамою, а він – хорошим татом. Остапчук також вважає, що штамп в паспорті нічого не змінює. Втім зазначив, що йому було дуже образливо, через те, що з дружиною він розійшовся в серпні 2019 року, але штамп в паспорті про розлучення отримав на початку березня.