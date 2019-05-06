Меган Маркл стала мамою: щасливий принц Гаррі вперше прокоментував народження сина

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Принц Гаррі
Принц Гаррі / www.gettyimages.com

Принц Гаррі і Меган Маркл вперше стали батьками! Їхній син народився вранці 6 травня. Щасливий батько не втримав емоції з радощів та дав перший коментар після пологів його дружини.

Відеозвернення принца Гаррі опубліковано на офіційній сторінці Букінгемського палацу в Twitter.

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У ролику онук британської королеви та новоспечений батько виглядає надзвичайно щасливим! Чоловік Меган Маркл повідомив про те, що у них народився син.

Додамо, що принц Гаррі був разом з дружиною під час пологів.

"Це найдивовижніший досвід, який у мене коли-небудь був у житті! Як будь-яка жінка народжує – це поза розумінням", – додав він.

Дивіться перший коментар принца Гаррі після народження сина:

Додамо, що перше повідомлення про народження дитини було опубліковано на офіційній сторінці герцогів Сассекських в Instagram.

"Це хлопчик", – коротко, але змістовно йдеться у публікації.

 

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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