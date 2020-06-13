Весілля завжди було особливим святом у житті людини. Тому й на екрані режисери прагнуть показати бездоганних наречених, які можуть підкорити всіх своєю красою. Які сукні точно увійдуть в історію світового кіно – дивіться у добірці.

Мало кому відомо, що для створення ідеальної весільної картинки автори голлівудських стрічок часто залучають знаменитих дизайнерів. Тому у фільмах знамениті красуні постають в ексклюзивних творіннях Prada, Dior, Carolina Herrera, Givenchy чи Vera Wang. Журналісти LifeStyle 24 підібрали 12 весільних образів, які запам'ятаються кіноманам.

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До уваги брались нові кінострічки, які вийшли у прокат за останні 25 років. Тож сучасні наречені можуть запозичити ідею від голлівудських красунь.



Джулія Робертс у фільмі "Наречена втікачка" / Фото Pinterest



Кейт Гадсон у фільмі "Війна наречених" / Фото Filmz



Крістен Стюарт у сазі "Сутінки" / Фото Pinterest



Сара Джессіка-Паркер у "Секс у великому місті" / Фото Vogue



Кортні Кокс у "Друзях" / Фото Friends Wiki



"Попелюшка" 2015 року / Фото Pinterest



"Шалено багаті азіати" / Фото Pinterest

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Дженніфер Лопес у комедії "Одружись зі мною" / Фото PageSix



Серіал "Як я зустрів вашу маму" / Фото Pinterest



"50 відтінків сірого"/ Фото Pinterest



"Голодні ігри" / Фото InStyle



Серіал "Скандал" / Фото PageSix