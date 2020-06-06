За час карантину ми усі так скучили за мандрами і дорогою… Кордони починають відкривати, тож скоро можна буде знов відкривати світ! Ми приготували для вас фотографії найпрекрасніших доріг у Європі.

Для деяких країн дорога є справжньою родзинкою, адже краса та незвичність перехоплює подих, зазначає 24 канал.

Читайте також 6 райських куточків, де можна жити за копійки

Перевал Сен-Готард: дорога з Італії у Швейцарію

Це гірський перевал Швейцарських Альп, який тягнеться зі заходу-південного заходу на схід-північний схід до межі кантонів Вале, Урі, Граубюндена і Тічино.

Перевал Сен-Готард має довжину 32 – 48 кілометрів, а ширина 10 – 12 кілометрів, висота понад 2 тисячі метрів. Широка вирізка Готардського проходу розділяє на дві частини перевал:

на західну – більш висока і багатими льодовиками;

на східну – більш дика та скеляста.

Тобто дорога з Італії у Швейцарію захоплює своєю величністю та неординарністю.



Перевал Сен-Готард / Фото: rutraveller

Трансфагараш у Румунії

Трансфагараш – це гірське шосе в Карпатах, яке з’єднує румунські області Валахію та Трансільванію. Шосе проходить через гірський масив Фагараш, а побудовано було у 1970 – 1974 роках.

Це друга за висотою проходження високогірна траса в Румунії. Найвища точка – 2034 метри.

Сьогодні це шосе вважається однією з визначних пам’яток Румунії, в околицях якого також розташовані: гірське озеро та водоспад Биля, фортеця Поєнарь – резиденція Влада Дракули.



Румунський Трансфагараш / Фото: orangesmile.com

Коль де Турині у Франції

Найнебезпечніший серпантин розташований у французьких Альпах і проходить на висоті понад 1,5 тисячі метрів – це Коль Де Турині. Свій початок траса бере серед найкрасивіших гірських пейзажів, а завершується на висоті 1607 метрів. Закінчується серпантин в’їздом в ущелину.

Через велику кількість крутих поворотів і порівняно невеликої ширини, серпантин Коль де Турині приваблює шанувальників ралі Monte Carlo Rally of WRC.

Ця дорога вже протягом багатьох років залишається в числі найбільш цікавих доріг планети.



Коль де Турині / Фото: fr.igotoworld.com

Читайте також Чи сподіватися українцям на відпочинок за кордоном: прогнози експерта

Перевал Стельвіо в Італії

На висоті понад 2,5 тисячі метрів розташований гірський перевал Стельвіо. Він є другий по висоті перевал у східних Альпах.

Над перевалом Стельво є гора, яку прийнято називати "вершиною трьох мов". Гора отримала таку назву через те, що поряд проходять кордони з Австрією та Швейцарією та в цьому регіоні поширені три мови: італійська, німецька та ретророманська

Цікавим є те, що на перевалі існує невеликий льодовик, на якому можна кататися на лижах улітку.



Італійський перевал Стельвіо / Фото: lookmytrips.com

Ґросґлокнер Хохальпенштрассе – найбільш високогірна дорога Європи

Дорога Ґросґлокнер Хохальпенштрассе в Австрії вважається панорамною. Вона з’єднує землі Зальцбург і Каринтія.

Вона проходить на висоті майже 2 тисяч метрів над рівнем моря. Траса проходить по хребту Високий Тауерн, а максимальний ухил дороги – 10,2%. Перевал Хохор на висоті 2504 метри – являється найвищою точкою на дорозі Ґросґлокнер Хохальпенштрассе.



Найбільш високогірна дорога Європи / Фото: venagid.ru

Романтична дорога в Німеччині

Один із популярних маршрутів у Німеччині – це Романтична дорога. Вона починається від річки Майн і веде зі сходу Франконії баварську Швабію. Дорога має протяжність 366 кілометрів від Вюрцбурга до Фюссена.

Цією дорогою можна проїхатись і велосипедом. Для велосипедистів протягом всього романтичного шляху встановлено вказівники.



Романтична дорога в Німеччині / Фото: wikiway.com