Ще з 2018 року на Netflix не втрачає популярності серіал "Еліта". Іспанська стрічка про школярів настільки сподобалась глядачам, що її переглянули тисячі людей у всьому світі. Однак не тільки сюжет привернув увагу кіноманів, але й запальні красуні, які зіграли у серіалі.

Про що серіал "Еліта"

Серіал "Еліта" не можна назвати тільки підлітковим, переконаний 24 канал. Все тому, що автори проєкту вирішили порушити важливі теми взаємин підлітків та батьків, а також дорослішання і матеріального статусу. Школярі стикаються з далеко не дитячими проблемами, закохуються та переживають перші розчарування, що і підкорило кіноманів.

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За сюжетом, троє підлітків Самуель, Наді та Крістіна отримують шанс на нове життя. Їхня школа зруйнувалась, а будівельна компанія, яка винна в обвалі, покриває витрати на навчання в елітному закладі Лас Енсінас. Та новачки не отримують бажаної прихильності від багатих учнів школи та стикаються з нелегкими випробуваннями.

З цього і починається знайомство з головними героями і розкриваються секрети золотої молоді та їхніх родичів. Виявиться, що за картинкою чудового життя приховується зовсім інше.

Головні ролі у серіалі "Еліта" виконали маловідомі акторки, які після виходу перших епізодів отримали популярність. Так, Марія Педраса, Міна Ель-Хаммані, Естер Експозіто і Данна Паоло неодноразово ставали зірками глянців, де демонстрували красу свого стрункого тіла. Окрім цього, іспанські красуні залюбки ведуть свої блоги в інстаграмі і діляться з прихильниками гарячими знімками топлес чи в купальниках. Якими фото відзначились головні красуні серіалу "Еліта" – дивіться у добірці 24 каналу.

Найгарячіші фото зірок "Еліта"

Марія Педраса (24 роки)

Іспанська красуня Марія Педраса зіграла одну з головних ролей у серіалі "Еліта". Дівчина відома прихильникам стрічки як Маріна Осуна. За сюжетом, вона є донькою директора будівельної компанії, тому батько з легкістю оплачує її навчання в елітній школі. Попри значні статки Маріна веде досить відлюдний спосіб життя через ВІЛ-інфікованість і травми минулого.

А от акторка Марія Педраса, на відміну від своєї героїні, є дуже розкутою. Зірка залюбки приміряє спекотні образи, якими ділиться у мережі.

Міна Ель-Хаммані (26 років)

А от харизматична Міна Ель-Хаммані отримала роль Наді. У серіалі дівчина потрапляє в елітну школу, хоч не має жодних коштів на оплату хоча б одного рахунку за навчання. Її батьки – палестинські емігранти, тому Наді робить все для того, щоб не розчарувати їх. Героїня не вживає алкоголю, не відвідує вечірок та зустрічається з мусульманином Маліком, хоч і закохана в іншого.

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Акторка Міна Ель-Хаммані схожа на свою героїню скромністю, однак у мережі все ж є пікантні фото красуні.

Естер Експозіто (20 років)

Та, мабуть, найбільшої популярності у мережі отримала Естер Експозіто. Акторка, яка у серіалі "Еліта" зіграла Карлу, знялась у десятках фотосесій та прикрасила пікантними знімками глянці. Тому її блог – це поєднання розкоші, краси та сексуальності.

Данна Паоло (25 років)

Повторила успіх Естер її колега Данна Паоло. Ефектна іспанка, відома за роллю Лукреції, як на екрані, так і в житті не боїться показувати сексуальність.